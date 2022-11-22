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Обстрелы Харьковщины: разрушены частные дома в двух городах — ГСЧС

Происшествия 08:48   22.11.2022
Оксана Горун
Обстрелы Харьковщины: разрушены частные дома в двух городах — ГСЧС

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило о последствиях вражеских обстрелов Харьковщины за сутки.

По информации спасателей, на Харьковщине из-за вражеского огня возник один пожар. Однако разрушений — больше.

Наиболее сильно за минувшие сутки пострадал Волчанск. Город сильно обстреляли около 17:30 вечера 21 ноября.

«Снаряд попал в частный дом и хозяйственное сооружение. В результате попадания произошли значительные разрушения и возник пожар в доме на площади 5 кв. м. Под завалами дома оказались 60-летний мужчина и 57-летняя женщина. Их извлекли из-под обломков спасатели и передали медикам скорой. Люди получили значительные ранения и были госпитализированы», — сообщили в ГСЧС.

Сам пожар потушили бістро — уже в 18:10 огня не было.

Еще один частный дом оккупанты разрушили в Чугуеве. На место — осматривать разрушения — выезжали спасатели Чугуева и Лисичанска.

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    • «Пожар там не зафиксирован, однако вражеские снаряды разрушили частный дом, дворовые постройки и 2 автомобиля на территории 3-х домовладений. Пострадавших нет», — отметили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 ноября 2022 в 08:48;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило о последствиях вражеских обстрелов Харьковщины за сутки".