Обстрелы Харьковщины: разрушены частные дома в двух городах — ГСЧС
ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило о последствиях вражеских обстрелов Харьковщины за сутки.
По информации спасателей, на Харьковщине из-за вражеского огня возник один пожар. Однако разрушений — больше.
Наиболее сильно за минувшие сутки пострадал Волчанск. Город сильно обстреляли около 17:30 вечера 21 ноября.
«Снаряд попал в частный дом и хозяйственное сооружение. В результате попадания произошли значительные разрушения и возник пожар в доме на площади 5 кв. м. Под завалами дома оказались 60-летний мужчина и 57-летняя женщина. Их извлекли из-под обломков спасатели и передали медикам скорой. Люди получили значительные ранения и были госпитализированы», — сообщили в ГСЧС.
Сам пожар потушили бістро — уже в 18:10 огня не было.
Еще один частный дом оккупанты разрушили в Чугуеве. На место — осматривать разрушения — выезжали спасатели Чугуева и Лисичанска.
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«Пожар там не зафиксирован, однако вражеские снаряды разрушили частный дом, дворовые постройки и 2 автомобиля на территории 3-х домовладений. Пострадавших нет», — отметили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2022 в 08:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило о последствиях вражеских обстрелов Харьковщины за сутки".