Наступательные группировки на Слобожанском направлении враг не формирует — ГШ
В Генштабе ВСУ сообщили о том, что обстановка на Слобожанском направлении — без существенных изменений, а вот на Купянщине продолжаются обстрелы.
«На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника пока не обнаружено», — отметили в утренней сводке Генштаба ВСУ 22 ноября
На Купянском и Лиманском направлениях российская армия продолжает оборонять ту небольшую часть Харьковской области, котоую еще не деоккупировали Силы обороны. По населенным пунктам в Купянском районе враг производит обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии. За прошедшие сутки под такими обстрелами оказались районы населенных пунктов Орлянское и Лозовая Харьковской области.
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Напомним, ранее в ХОВА сообщили о том, что под обстрел на Харьковщине попал Волчанск. По городу били из РСЗО. Ранения получили два мирных жителя.
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2022 в 07:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Генштабе ВСУ сообщили о том, что обстановка на Слобожанском направлении — без существенных изменений, а вот на Купянщине продолжаются обстрелы".