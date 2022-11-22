Наступательные группировки на Слобожанском направлении враг не формирует — ГШ

В Генштабе ВСУ сообщили о том, что обстановка на Слобожанском направлении — без существенных изменений, а вот на Купянщине продолжаются обстрелы.

«На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника пока не обнаружено», — отметили в утренней сводке Генштаба ВСУ 22 ноября

На Купянском и Лиманском направлениях российская армия продолжает оборонять ту небольшую часть Харьковской области, котоую еще не деоккупировали Силы обороны. По населенным пунктам в Купянском районе враг производит обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии. За прошедшие сутки под такими обстрелами оказались районы населенных пунктов Орлянское и Лозовая Харьковской области.

Напомним, ранее в ХОВА сообщили о том, что под обстрел на Харьковщине попал Волчанск. По городу били из РСЗО. Ранения получили два мирных жителя.