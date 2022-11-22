Live
  • Вторник 22.11.2022
    • Харьков
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.45

Наступательные группировки на Слобожанском направлении враг не формирует — ГШ

Происшествия 07:23   22.11.2022
Оксана Горун
Наступательные группировки на Слобожанском направлении враг не формирует — ГШ

В Генштабе ВСУ сообщили о том, что обстановка на Слобожанском направлении — без существенных изменений, а вот на Купянщине продолжаются обстрелы.

«На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника пока не обнаружено», — отметили в утренней сводке Генштаба ВСУ 22 ноября

На Купянском и Лиманском направлениях российская армия продолжает оборонять ту небольшую часть Харьковской области, котоую еще не деоккупировали Силы обороны. По населенным пунктам в Купянском районе враг производит обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии. За прошедшие сутки под такими обстрелами оказались районы населенных пунктов Орлянское и Лозовая Харьковской области.

  • Читайте также: В харьковской «скорой» заявили о затрофеенной российской технике

    • Напомним, ранее в ХОВА сообщили о том, что под обстрел на Харьковщине попал Волчанск. По городу били из РСЗО. Ранения получили два мирных жителя.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    11:38
    На Харьковщине обнаружили минный коридор (фото)
    08:48
    По Шевченково ударили ракетой С-300 — Синегубов
    07:14
    Враг нанес два ракетных удара по Харьковщине — Генштаб
    14:23
    За время оккупации погибло 2000 коров: история ведущей фермы Харьковщины
    18:32
    12 населенных пунктов обстрелял враг на Харьковщине — вечерняя сводка Генштаба

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Наступательные группировки на Слобожанском направлении враг не формирует — ГШ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 22 ноября 2022 в 07:23;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Генштабе ВСУ сообщили о том, что обстановка на Слобожанском направлении — без существенных изменений, а вот на Купянщине продолжаются обстрелы".