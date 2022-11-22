Наступальні угруповання на Слобожанському напрямку ворог не формує – ГШ

У Генштабі ЗСУ повідомили про те, що обстановка на Слобожанському напрямі – без істотних змін, а ось на Куп’янщині тривають обстріли.

“На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах обстановка без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника поки не виявлено”, – зазначили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 22 листопада.

На Куп’янському та Лиманському напрямах російська армія продовжує обороняти ту невелику частину Харківської області, яку ще не деокупували Сили оборони. По населених пунктах у Куп’янському районі ворог здійснює обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії. Минулої доби під такими обстрілами опинилися райони населених пунктів Орлянське та Лозова Харківської області.

Нагадаємо, раніше у ХОВА повідомили про те, що під обстріл на Харківщині потрапив Вовчанськ. По місту били з РСЗВ. Поранення отримали двоє мирних жителів.