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Наступальні угруповання на Слобожанському напрямку ворог не формує – ГШ

Події 07:23   22.11.2022
Оксана Горун
Наступальні угруповання на Слобожанському напрямку ворог не формує – ГШ

У Генштабі ЗСУ повідомили про те, що обстановка на Слобожанському напрямі – без істотних змін, а ось на Куп’янщині тривають обстріли.

“На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах обстановка без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника поки не виявлено”, – зазначили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 22 листопада.

На Куп’янському та Лиманському напрямах російська армія продовжує обороняти ту невелику частину Харківської області, яку ще не деокупували Сили оборони. По населених пунктах у Куп’янському районі ворог здійснює обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії. Минулої доби під такими обстрілами опинилися райони населених пунктів Орлянське та Лозова Харківської області.

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    • Нагадаємо, раніше у ХОВА повідомили про те, що під обстріл на Харківщині потрапив Вовчанськ. По місту били з РСЗВ. Поранення отримали двоє мирних жителів.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2022 в 07:23;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Генштабі ЗСУ повідомили про те, що обстановка на Слобожанському напрямі – без істотних змін, а ось на Куп’янщині тривають обстріли".