Пострадавшую от обстрела больницу на Харьковщине успели восстановить до зимы
В Змиеве завершили работы в местной больнице и котельной, которая отапливает и медучреждение, и жилые дома. Оба здания пострадали во время ракетного обстрела города 8 сентября.
В больнице и котельной от ударной волны после падения ракеты вылетели окна. Их важно было успеть заменить до морозов. Деньги частично выделили из областного бюджета, частично — из городского, сообщила пресс-служба Змиевского горсовета.
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«Денежные средства на замену оконных блоков выделили из областного бюджета на условиях софинансирования, миллион гривен на эти работы изыскали в городском бюджете. В начале ноября 250 квадратных метров поврежденных окон заменили в помещении центральной больницы. 16 ноября приступили к восстановлению центральной котельной, обеспечивающей теплом и больницу, и многоэтажные здания микрорайона города. В течение недели работы выполнили. Заменено около 230 кв. метров оконных блоков», — отметили в мэрии Змиева.
Напомним, восстановительные работы сейчас проходят и в Балаклейской больнице. Однако она пострадала от российских обстрелов намного сильнее — здание частично разрушено.
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2022 в 11:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Змиеве завершили работы в местной больнице и котельной, которая отапливает и медучреждение, и жилые дома. Оба здания пострадали во время ракетного обстрела города 8 сентября".