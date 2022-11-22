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Пострадавшую от обстрела больницу на Харьковщине успели восстановить до зимы

Общество 11:05   22.11.2022
Оксана Горун
Пострадавшую от обстрела больницу на Харьковщине успели восстановить до зимы Кадр из видео

В Змиеве завершили работы в местной больнице и котельной, которая отапливает и медучреждение, и жилые дома. Оба здания пострадали во время ракетного обстрела города 8 сентября.

В больнице и котельной от ударной волны после падения ракеты вылетели окна. Их важно было успеть заменить до морозов. Деньги частично выделили из областного бюджета, частично — из городского, сообщила пресс-служба Змиевского горсовета.

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    • «Денежные средства на замену оконных блоков выделили из областного бюджета на условиях софинансирования, миллион гривен на эти работы изыскали в городском бюджете. В начале ноября 250 квадратных метров поврежденных окон заменили в помещении центральной больницы. 16 ноября приступили к восстановлению центральной котельной, обеспечивающей теплом и больницу, и многоэтажные здания микрорайона города. В течение недели работы выполнили. Заменено около 230 кв. метров оконных блоков», — отметили в мэрии Змиева.

    Напомним, восстановительные работы сейчас проходят и в Балаклейской больнице. Однако она пострадала от российских обстрелов намного сильнее — здание частично разрушено.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 ноября 2022 в 11:05;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Змиеве завершили работы в местной больнице и котельной, которая отапливает и медучреждение, и жилые дома. Оба здания пострадали во время ракетного обстрела города 8 сентября".