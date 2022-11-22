Постраждалу від обстрілу лікарню на Харківщині встигли відновити до зими

У Змієві завершили роботи в місцевій лікарні та котельні, яка опалює і медустанову, і житлові будинки. Обидві будівлі постраждали під час ракетного обстрілу міста 8 вересня.

У лікарні та котельні від ударної хвилі після падіння ракети вилетіли вікна. Їх важливо було встигнути замінити до морозів. Гроші частково виділили з обласного бюджету, частково – з міського, повідомила пресслужба Зміївської міськради.

“Кошти на заміну віконних блоків виділили з обласного бюджету на умовах співфінансування, мільйон гривень на ці роботи знайшли в міському бюджеті. На початку листопада 250 квадратних метрів пошкоджених вікон замінили в приміщенні центральної лікарні. 16 листопада приступили до відновлення центральної котельні, яка забезпечує теплом і лікарню, й багатоповерхові будівлі мікрорайону міста. Протягом тижня роботи виконали. Замінено близько 230 кв. метрів віконних блоків”, – зазначили в мерії Змієва.

Нагадаємо, відновлювальні роботи зараз відбуваються й у Балаклійській лікарні. Однак вона постраждала від російських обстрілів набагато сильніше – будівля частково зруйнована.