Синегубов: 84 тонны продуктов передали жителям Харьковщины

За последнюю неделю в населенные пункты Харьковщины передали 84 тонны продуктов и 7600 продовольственных наборов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Конвои областного гуманитарного штаба выезжали в Малоданиловскую, Дергачевскую, Чугуевскую, Купянскую, Высочанскую и Сахновщинскую общины.

В Чугуевщину передали 12,5 тонны продовольствия и напитков, а также почти 2000 комплексных продовольственных наборов. На нужды жителей Дергачевщины передали 2400 продуктовых наборов и мяса.

Для жителей Купянского района было передано более 1500 полноценных продуктовых наборов. На нужды жителей Изюмской и Балаклейской общин передали по 20 тонн продуктов питания.

Почти 8,5 тонн продуктов питания передали в Малоданиловское общество. 1200 комплексных продовольственных наборов раздали жителям Сахновщины. А Высочанский поселковый совет получил более 500 пищевых наборов.

Медицинские учреждения региона получили 23 тонны продуктов.

На этой неделе гуманитарные грузы уже доставили в 8 общин Харьковщины:

— Новопокровской – 8 тонн продовольствия;

— Красноградской – 10000 продовольственных наборов;

— нововодолажской – более 10 тонн продуктов;

— Зачепиловской и Богодуховской – по 2000 продовольственных наборов;

Солоницевской – почти 15,5 тонны продовольствия;

— Люботинской – более 1000 комплексных наборов.

Также на нужды жителей Купянщины передали более 2500 пищевых наборов.