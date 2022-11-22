Синегубов: 84 тонны продуктов передали жителям Харьковщины
За последнюю неделю в населенные пункты Харьковщины передали 84 тонны продуктов и 7600 продовольственных наборов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Конвои областного гуманитарного штаба выезжали в Малоданиловскую, Дергачевскую, Чугуевскую, Купянскую, Высочанскую и Сахновщинскую общины.
В Чугуевщину передали 12,5 тонны продовольствия и напитков, а также почти 2000 комплексных продовольственных наборов. На нужды жителей Дергачевщины передали 2400 продуктовых наборов и мяса.
Для жителей Купянского района было передано более 1500 полноценных продуктовых наборов. На нужды жителей Изюмской и Балаклейской общин передали по 20 тонн продуктов питания.
Почти 8,5 тонн продуктов питания передали в Малоданиловское общество. 1200 комплексных продовольственных наборов раздали жителям Сахновщины. А Высочанский поселковый совет получил более 500 пищевых наборов.
Медицинские учреждения региона получили 23 тонны продуктов.
На этой неделе гуманитарные грузы уже доставили в 8 общин Харьковщины:
— Новопокровской – 8 тонн продовольствия;
— Красноградской – 10000 продовольственных наборов;
— нововодолажской – более 10 тонн продуктов;
— Зачепиловской и Богодуховской – по 2000 продовольственных наборов;
Солоницевской – почти 15,5 тонны продовольствия;
— Люботинской – более 1000 комплексных наборов.
Также на нужды жителей Купянщины передали более 2500 пищевых наборов.
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2022 в 16:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За последнюю неделю в населенные пункты Харьковщины передали 84 тонны продуктов и 7600 продовольственных наборов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".