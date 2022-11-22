Синєгубов: 84 т продуктів передали мешканцям Харківщини

За останній тиждень до населених пунктів Харківщини передали 84 тонни продуктів та 7600 продовольчих наборів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Конвої обласного гуманітарного штабу виїжджали до Малоданілівської, Дергачівської, Чугуївської, Куп’янської, Височанської та Сахновщинської громад.

До Чугуївщини передали 12,5 тонни продовольства та напоїв, а також майже 2000 комплексних продовольчих наборів. На потреби мешканців Дергачівщини передали 2400 продуктових наборів та м’яса.

Для мешканців Куп’янського району передали понад 1500 повноцінних продуктових наборів. На потреби мешканців Ізюмської та Балаклійської громад передали по 20 тонн продуктів харчування.

Майже 8,5 тонни продуктів харчування передали до Малоданілівського товариства. 1200 комплексних продовольчих наборів роздали мешканцям Сахнівщини. А Височанська селищна рада отримала понад 500 харчових наборів.

Медичні заклади регіону отримали 23 тонни продуктів.

Цього тижня гуманітарні вантажі вже доправили до 8 громад Харківщини:

– Новопокровської – 8 тонн харчів;

– Красноградської – 10000 продовольчих наборів;

– Нововодолазької – понад 10 тонн продуктів;

– Зачепилівської та Богодухівської – по 2000 продовольчих наборів;

Солоницівської – майже 15,5 тонни харчів;

– Люботинської – понад 1000 комплексних наборів.

Також на потреби мешканців Куп’янщини передали більш ніж 2500 харчових наборів.