Корректировщик в Харькове наводил ракеты рф по энергетическим объектам

Служба безопасности установила местонахождение и задержала еще одного вражеского корректировщика в ходе контрдиверсионных мероприятий в освобожденных районах востока Украины.

Приспешником захватчиков оказался житель Донбасса, которого в начале полномасштабного вторжения завербовало подконтрольное агрессору «мгб днр». Злоумышленник «наводил» российские ракеты на военные и стратегически важные объекты в Харьковской области.

По указанию врага он переехал в Харьков, чтобы собирать информацию о местонахождении подразделений ВСУ, военных и важных объектов критической инфраструктуры. Для этого выходил в город, где производил фото и видеофиксацию объектов и обозначал их геолокацию на электронных картах.

Полученные сведения передавал через «связного». Им оказался боевик террористической организации «ДНР», входивший в состав оккупационной группировки на восточном направлении.

Для общения использовали заранее отработанный телеграмм-канал, а передавал разведданные в виде медиафайлов с текстовым описанием близлежащей территории объекта.

Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили мобильный телефон с доказательствами связи с оккупантами.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал корректировщику меру пресечения в виде содержания под стражей.