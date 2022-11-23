Коригувальник у Харкові наводив ракети рф по енергетичних об’єктах

Служба безпеки встановила місцезнаходження та затримала ще одного ворожого коригувальника під час контрдиверсійних заходів у звільнених районах сходу України.

Поплічником загарбників виявився мешканець Донеччини, якого на початку повномасштабного вторгнення завербувало підконтрольне агресору «мгб днр». Зловмисник «наводив» російські ракети на військові та стратегічно важливі об’єкти на Харківщині.

За вказівкою ворога він переїхав до Харкова, щоб збирати інформацію про місця розташування підрозділів ЗСУ, військових та важливих об’єктів критичної інфраструктури. Для цього виходив у місто, де здійснював фото і відеофіксацію об’єктів і позначав їх геолокацію на електронних картах.

Отримані відомості передавав через «зв’язкового». Ним виявився бойовик терористичної організації «днр», який входив до складу окупаційного угруповання на східному напрямку.

Для спілкування використовували заздалегідь відпрацьований Телеграм-канал, а передавав розвіддані у вигляді медіафайлів з текстовим описом прилеглої території об’єкта.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами листування з окупантами.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Суд обрав коригувальнику міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.