Из-за отключения света поезд Харьков — Ужгород задерживается уже на 11 часов
В «Укрзалізниці» сообщили о наиболее существенных задержках в движении, вызванных длительным отключением света после российских обстрелов.
На 9 утра движение продолжали 95 поездов, 81 из них двигался с задержкой более часа. Среди задержек, которые железнодорожники назвали «наиболее болезненными» — движение поезда Харьков — Ужгород. Он в пути дольше на 11 часов, чем было запланировано.
Также существенно задерживаются поезда:
№711 Краматорск-Киев (задержка +12 ч. 51 мин.);
№749 Киев-Ужгород с группой вагонов Киев-Вена +11:08);
№119 Запорожье-Львов (+10:58);
№3 Запорожье-Ужгород (+10:17).
«Технически самые сложные задержки – это «Интерсити+», отопление которых зависит от электросети. Экипируем термоодеялами, но все же — должны везти пассажиров комфортно и в тепле, поэтому сегодня 2 маршрута — на Краматорск (712) и на Днепр (732) — были подхвачены поездами дальнего следования с автономными системами отопления», — отметили железнодорожники.
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Тех пассажиров, которые из-за форс-мажора не успел на свои рейсы, железнодорожники обещают с тем же билетом отправить следующим поездом того же направления.
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 09:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В «Укрзалізниці» сообщили о наиболее существенных задержках в движении, вызванных длительным отключением света после российских обстрелов".