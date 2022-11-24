Из-за отключения света поезд Харьков — Ужгород задерживается уже на 11 часов

В «Укрзалізниці» сообщили о наиболее существенных задержках в движении, вызванных длительным отключением света после российских обстрелов.

На 9 утра движение продолжали 95 поездов, 81 из них двигался с задержкой более часа. Среди задержек, которые железнодорожники назвали «наиболее болезненными» — движение поезда Харьков — Ужгород. Он в пути дольше на 11 часов, чем было запланировано.

Также существенно задерживаются поезда:

№711 Краматорск-Киев (задержка +12 ч. 51 мин.);

№749 Киев-Ужгород с группой вагонов Киев-Вена +11:08);

№119 Запорожье-Львов (+10:58);

№3 Запорожье-Ужгород (+10:17).

«Технически самые сложные задержки – это «Интерсити+», отопление которых зависит от электросети. Экипируем термоодеялами, но все же — должны везти пассажиров комфортно и в тепле, поэтому сегодня 2 маршрута — на Краматорск (712) и на Днепр (732) — были подхвачены поездами дальнего следования с автономными системами отопления», — отметили железнодорожники.

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Тех пассажиров, которые из-за форс-мажора не успел на свои рейсы, железнодорожники обещают с тем же билетом отправить следующим поездом того же направления.