Через відключення світла поїзд Харків – Ужгород затримується вже на 11 годин

В “Укрзалізниці” повідомили про найбільш суттєві затримки в русі, спричинені тривалим відключенням світла після російських обстрілів.

На 9 ранку рух продовжували 95 поїздів, 81 з них рухався із затримкою понад годину. Серед затримок, які залізничники назвали “найболючішими”, – рух поїзда Харків – Ужгород. Він у дорозі довше на 11 годин, ніж було заплановано.

Також суттєво затримуються потяги:

№711 Краматорськ-Київ (затримка +12 год. 51 хв.);

№749 Київ-Ужгород із групою вагонів Київ-Відень +11:08);

№119 Запоріжжя-Львів (+10:58);

№3 Запоріжжя-Ужгород (+10:17).

“Технічно найскладніші затримки – це “Інтерсіті+”, опалення яких залежить від електромережі. Екіпіруємо термоковдрами, але все ж таки – маємо везти пасажирів комфортно і в теплі, тому сьогодні 2 маршрути – на Краматорськ (712) і на Дніпро (732) – були підхоплені потягами далекого прямування з автономними системами опалення”, – зазначили залізничники.

Тих пасажирів, які через форс-мажор не встигли на свої рейси, залізничники обіцяють з тим самим квитком відправити наступним поїздом того ж напрямку.