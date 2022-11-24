Через відключення світла поїзд Харків – Ужгород затримується вже на 11 годин
В “Укрзалізниці” повідомили про найбільш суттєві затримки в русі, спричинені тривалим відключенням світла після російських обстрілів.
На 9 ранку рух продовжували 95 поїздів, 81 з них рухався із затримкою понад годину. Серед затримок, які залізничники назвали “найболючішими”, – рух поїзда Харків – Ужгород. Він у дорозі довше на 11 годин, ніж було заплановано.
Також суттєво затримуються потяги:
№711 Краматорськ-Київ (затримка +12 год. 51 хв.);
№749 Київ-Ужгород із групою вагонів Київ-Відень +11:08);
№119 Запоріжжя-Львів (+10:58);
№3 Запоріжжя-Ужгород (+10:17).
“Технічно найскладніші затримки – це “Інтерсіті+”, опалення яких залежить від електромережі. Екіпіруємо термоковдрами, але все ж таки – маємо везти пасажирів комфортно і в теплі, тому сьогодні 2 маршрути – на Краматорськ (712) і на Дніпро (732) – були підхоплені потягами далекого прямування з автономними системами опалення”, – зазначили залізничники.
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Тих пасажирів, які через форс-мажор не встигли на свої рейси, залізничники обіцяють з тим самим квитком відправити наступним поїздом того ж напрямку.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 09:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В “Укрзалізниці” повідомили про найбільш суттєві затримки в русі, спричинені тривалим відключенням світла після російських обстрілів".