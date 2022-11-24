В громаде под Харьковом заработал «Пункт незламності»: можно зарядить телефоны
Песочинский поссовет сообщил о начале работы «Пункта незламності».
«Из-за вражеских обстрелов электроснабжение возобновлено не во всех домовладениях Харьковской области и нашей громады в частности. Для тех, у кого отсутствует электроснабжение, работает «Пункт незламності» в микрорайоне «Мобиль» по адресу: Песочин, пер. Шевченко, 23 («Теремок»)», — сообщили на странице громады в facebook.
В «Пункте незламності» можно зарядить телефоны; набрать горячую воду в термос; записаться на горячий обед, который будет в 12:00.
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«Обед могут получить жители многоэтажек, у которых отсутствует электроснабжение и газ», — уточнило руководство Песочинской громады.
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 08:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Песочинский поссовет сообщил о начале работы «Пункта незламності»".