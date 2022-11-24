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В громаде под Харьковом заработал «Пункт незламності»: можно зарядить телефоны

Общество 08:51   24.11.2022
Оксана Горун
В громаде под Харьковом заработал «Пункт незламності»: можно зарядить телефоны

Песочинский поссовет сообщил о начале работы «Пункта незламності».

«Из-за вражеских обстрелов электроснабжение возобновлено не во всех домовладениях Харьковской области и нашей громады в частности. Для тех, у кого отсутствует электроснабжение, работает «Пункт незламності» в микрорайоне «Мобиль» по адресу: Песочин, пер. Шевченко, 23 («Теремок»)», — сообщили на странице громады в facebook.

В «Пункте незламності» можно зарядить телефоны; набрать горячую воду в термос; записаться на горячий обед, который будет в 12:00.

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    • «Обед могут получить жители многоэтажек, у которых отсутствует электроснабжение и газ», — уточнило руководство Песочинской громады.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 08:51;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Песочинский поссовет сообщил о начале работы «Пункта незламності»".