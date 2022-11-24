В громаде под Харьковом заработал «Пункт незламності»: можно зарядить телефоны

Песочинский поссовет сообщил о начале работы «Пункта незламності».

«Из-за вражеских обстрелов электроснабжение возобновлено не во всех домовладениях Харьковской области и нашей громады в частности. Для тех, у кого отсутствует электроснабжение, работает «Пункт незламності» в микрорайоне «Мобиль» по адресу: Песочин, пер. Шевченко, 23 («Теремок»)», — сообщили на странице громады в facebook.

В «Пункте незламності» можно зарядить телефоны; набрать горячую воду в термос; записаться на горячий обед, который будет в 12:00.

«Обед могут получить жители многоэтажек, у которых отсутствует электроснабжение и газ», — уточнило руководство Песочинской громады.