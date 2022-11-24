У громаді під Харковом запрацював “Пункт незламності”: можна зарядити телефони

Пісочинська селищна рада повідомила про початок роботи “Пункту незламності”.

“Через ворожі обстріли електропостачання відновлено не в усіх домоволодіннях Харківської області та нашої громади зокрема. Для тих, у кого відсутнє електропостачання, працює “Пункт незламності” в мікрорайоні “Мобіль” за адресою: Пісочин, пров. Шевченка, 23 (“Теремок”)”, – повідомили на сторінці громади у фейсбуці.

У “Пункті незламності” можна зарядити телефони; набрати гарячу воду у термос; записатися на гарячий обід, який буде о 12:00.

“Обід можуть отримати мешканці багатоповерхівок, які не мають електропостачання та газу”, – уточнило керівництво Пісочинської громади.