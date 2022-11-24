У громаді під Харковом запрацював “Пункт незламності”: можна зарядити телефони
Пісочинська селищна рада повідомила про початок роботи “Пункту незламності”.
“Через ворожі обстріли електропостачання відновлено не в усіх домоволодіннях Харківської області та нашої громади зокрема. Для тих, у кого відсутнє електропостачання, працює “Пункт незламності” в мікрорайоні “Мобіль” за адресою: Пісочин, пров. Шевченка, 23 (“Теремок”)”, – повідомили на сторінці громади у фейсбуці.
У “Пункті незламності” можна зарядити телефони; набрати гарячу воду у термос; записатися на гарячий обід, який буде о 12:00.
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“Обід можуть отримати мешканці багатоповерхівок, які не мають електропостачання та газу”, – уточнило керівництво Пісочинської громади.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 08:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пісочинська селищна рада повідомила про початок роботи “Пункту незламності”".