В Укрэнерго объяснили, почему так долго не было света
Энергосистема Украины постепенно восстанавливается после обстрелов 23 ноября. В этот раз процесс возвращения света занимает больше времени из-за специфики атаки.
«Из-за специфики атаки, вызвавшей остановку атомных электростанций, восстановление питания в стране продолжается дольше, чем после предыдущих атак, — пояснили в НЭК «Укрэнерго». — Все электростанции в Украине постепенно возвращаются в работу: сначала гидро и теплоэлектростанции, позже – атомная генерация. Вечером 24 ноября диспетчерский центр Укрэнерго прогнозирует уменьшение дефицита в системе».
По инфомации Укрэнерго, целью вчерашней ракетной атаки по Украине были преимущественно объекты генерации. Обстрел привел к системной аварии и обесточиванию потребителей в Украине и Молдове. Энергетики пояснили, что энергосистемы Украины и Молдовы объединены, именно поэтому блэкаут для них — общий.
«В Украине ситуация остается сложной, но контролируемой. Это означает, что НЭК «Укрэнерго» реализует соответствующий протокол действий по возвращению блоков электростанций в работу и вместе с облэнерго применяет резервные схемы питания потребителей. В первую очередь питаются объекты критической инфраструктуры по всей стране: водоканалы, теплокоммунэнерго, системы водоотведения и т.д. Ремонтные бригады Укрэнерго и облэнерго не прекращают аварийно-восстановительные работы с момента завершения атаки», — сообщили энергетики.
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По их прогнозам, даже после подключения атомной генерации, дефицит в энергосистеме Украины сохранится. Так что графики отключений продолжат действовать.
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 12:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергосистема Украины постепенно восстанавливается после обстрелов 23 ноября. В этот раз процесс возвращения света занимает больше времени из-за специфики атаки".