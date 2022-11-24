В Укренерго пояснили, чому так довго не було світла

Енергосистема України поступово відновлюється після обстрілу 23 листопада. На цей раз процес повернення світла займає більше часу через специфіку атаки.

“Через специфіку атаки, що викликала зупинку атомних електростанцій, відновлення живлення в країні продовжується довше, ніж після попередніх атак, – пояснили в НЕК “Укренерго”. – Усі електростанції в Україні поступово повертаються в роботу: спочатку гідро- та теплоелектростанції, пізніше – атомна генерація. Увечері 24 листопада диспетчерський центр Укренерго прогнозує зменшення дефіциту в системі”.

За інформацією Укренерго, метою вчорашньої ракетної атаки по Україні були переважно об’єкти генерації. Обстріл призвів до системної аварії та знеструмлення споживачів в Україні та Молдові. Енергетики пояснили, що енергосистеми України та Молдови об’єднані, саме тому блекаут для них – спільний.

“В Україні ситуація залишається складною, але контрольованою. Це означає, що НЕК “Укренерго” реалізує відповідний протокол дій щодо повернення блоків електростанцій у роботу та разом із обленерго застосовує резервні схеми живлення споживачів. Насамперед живляться об’єкти критичної інфраструктури по всій країні: водоканали, теплокомуненерго, системи водовідведення тощо. Ремонтні бригади Укренерго та обленерго не припиняють аварійно-відновлювальні роботи з моменту завершення атаки”, – повідомили енергетики.

За прогнозами, навіть після підключення атомної генерації, дефіцит в енергосистемі України збережеться. Тож графіки відключень продовжать діяти.