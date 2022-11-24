Житель Харьковщины ранен осколками во время обстрела

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что за сутки под обстрелы в Харьковской области попали населенные пункты, находящиеся у границы и линии фронта.

«За прошедшие сутки враг продолжал обстрелы населенных пунктов области, расположенных близко к линии столкновения. В г. Купянск и пгт Двуречная Купянского района в результате обстрелов, которые оккупанты совершили вчера днем, повреждены жилые дома, произошли пожары. В с. Мороховец Харьковского района в результате российских обстрелов осколочное ранение получил 52-летний мужчина», — написал Синегубов в telegram.

Напомним, во время обстрела Купянска утром 23 ноября погибли два человека, еще один получил ранения. В городе произошел масштабный пожар в лечебном учреждении.