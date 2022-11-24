Житель Харьковщины ранен осколками во время обстрела
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что за сутки под обстрелы в Харьковской области попали населенные пункты, находящиеся у границы и линии фронта.
«За прошедшие сутки враг продолжал обстрелы населенных пунктов области, расположенных близко к линии столкновения. В г. Купянск и пгт Двуречная Купянского района в результате обстрелов, которые оккупанты совершили вчера днем, повреждены жилые дома, произошли пожары. В с. Мороховец Харьковского района в результате российских обстрелов осколочное ранение получил 52-летний мужчина», — написал Синегубов в telegram.
Читайте также: Российская армия обстреляла 15 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб
Напомним, во время обстрела Купянска утром 23 ноября погибли два человека, еще один получил ранения. В городе произошел масштабный пожар в лечебном учреждении.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Житель Харьковщины ранен осколками во время обстрела»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 09:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что за сутки под обстрелы в Харьковской области попали населенные пункты, находящиеся у границы и линии фронта".