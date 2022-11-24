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Житель Харьковщины ранен осколками во время обстрела

Происшествия 09:55   24.11.2022
Оксана Горун
Житель Харьковщины ранен осколками во время обстрела

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что за сутки под обстрелы в Харьковской области попали населенные пункты, находящиеся у границы и линии фронта.

«За прошедшие сутки враг продолжал обстрелы населенных пунктов области, расположенных близко к линии столкновения. В г. Купянск и пгт Двуречная Купянского района в результате обстрелов, которые оккупанты совершили вчера днем, повреждены жилые дома, произошли пожары. В с. Мороховец Харьковского района в результате российских обстрелов осколочное ранение получил 52-летний мужчина», — написал Синегубов в telegram.

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    • Напомним, во время обстрела Купянска утром 23 ноября погибли два человека, еще один получил ранения. В городе произошел масштабный пожар в лечебном учреждении.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 09:55;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что за сутки под обстрелы в Харьковской области попали населенные пункты, находящиеся у границы и линии фронта".