Жителя Харківщини поранено уламками під час обстрілу
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що за добу під обстріл у Харківській області потрапили населені пункти, що знаходяться біля кордону та лінії фронту.
“Минулої доби ворог продовжував обстріли населених пунктів області, розташованих близько до лінії зіткнення. У м. Куп’янськ та смт Дворічна Куп’янського району внаслідок обстрілів, які окупанти здійснили вчора вдень, пошкоджено житлові будинки, сталися пожежі. У с. Морохівець Харківського району внаслідок російських обстрілів осколкове поранення отримав 52-річний чоловік”, – написав Синєгубов у телеграмі.
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Нагадаємо, під час обстрілу Куп’янська вранці 23 листопада загинули двоє людей, ще один отримав поранення. У місті сталася масштабна пожежа в лікувальному закладі.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 09:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що за добу під обстріл у Харківській області потрапили населені пункти, що знаходяться біля кордону та лінії фронту".