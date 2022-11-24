Жителя Харківщини поранено уламками під час обстрілу

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що за добу під обстріл у Харківській області потрапили населені пункти, що знаходяться біля кордону та лінії фронту.

“Минулої доби ворог продовжував обстріли населених пунктів області, розташованих близько до лінії зіткнення. У м. Куп’янськ та смт Дворічна Куп’янського району внаслідок обстрілів, які окупанти здійснили вчора вдень, пошкоджено житлові будинки, сталися пожежі. У с. Морохівець Харківського району внаслідок російських обстрілів осколкове поранення отримав 52-річний чоловік”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Нагадаємо, під час обстрілу Куп’янська вранці 23 листопада загинули двоє людей, ще один отримав поранення. У місті сталася масштабна пожежа в лікувальному закладі.