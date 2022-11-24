Live
  • Четвер 24.11.2022
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.75
    • 🟢

Жителя Харківщини поранено уламками під час обстрілу

Події 09:55   24.11.2022
Оксана Горун
Жителя Харківщини поранено уламками під час обстрілу

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що за добу під обстріл у Харківській області потрапили населені пункти, що знаходяться біля кордону та лінії фронту.

“Минулої доби ворог продовжував обстріли населених пунктів області, розташованих близько до лінії зіткнення. У м. Куп’янськ та смт Дворічна Куп’янського району внаслідок обстрілів, які окупанти здійснили вчора вдень, пошкоджено житлові будинки, сталися пожежі. У с. Морохівець Харківського району внаслідок російських обстрілів осколкове поранення отримав 52-річний чоловік”, – написав Синєгубов у телеграмі.

  • Читайте також: Під ударом приватний сектор: ДСНС повідомила про наслідки обстрілу Харківщини

    • Нагадаємо, під час обстрілу Куп’янська вранці 23 листопада загинули двоє людей, ще один отримав поранення. У місті сталася масштабна пожежа в лікувальному закладі.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    09:18
    Найближчим часом на Харківщині з’явиться світло – Синєгубов
    07:38
    Харків протримався досі, протримається й надалі – Арестович
    07:08
    Російська армія обстріляла 15 населених пунктів Харківщини – Генштаб
    22:41
    Росіяни намагаються поширювати пропаганду на наших радіохвилях – Синєгубов
    19:51
    Якщо не буде зв’язку, харків’яни зможуть знайти “швидкі” біля супермаркетів

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Жителя Харківщини поранено уламками під час обстрілу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 09:55;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що за добу під обстріл у Харківській області потрапили населені пункти, що знаходяться біля кордону та лінії фронту".