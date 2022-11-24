Жителям города на Харьковщине мэр рекомендует срочно запастись водой
Мэр Первомайского Николай Бакшеев сообщил, что воду в город подадут всего на три часа, за это время жителям необходимо сделать запасы.
«Срочно! Сегодня, 24.11.2022 года, будет возобновлена подача водоснабжения на город с 15:00 до 18:00. Наберите запас воды», — предупредил жителей Первомайского мэр.
Напомним, на Харьковщине все еще продолжают восстанавливать энергоснабжение. По информации ХОВА, запитали уже 50% электросетей. В первую очередь электрику подают на объекты критической инфраструктуры. В домах жителей свет тоже постепенно восстанавливается — к примеру, на Салтовке в Харькове. Однако большинство людей все еще без света, а также воды и отопления.
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 13:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Первомайского Николай Бакшеев сообщил, что воду в город подадут всего на три часа, за это время жителям необходимо сделать запасы".