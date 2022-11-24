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Мешканцям міста на Харківщині мер рекомендує терміново запастись водою

Суспільство 13:30   24.11.2022
Оксана Горун
Мешканцям міста на Харківщині мер рекомендує терміново запастись водою

Мер Первомайського Микола Бакшеєв повідомив, що воду до міста подадуть лише на три години, за цей час мешканцям необхідно зробити запаси.

“Терміново! Сьогодні, 24.11.2022 року, буде відновлено подачу водопостачання на місто з 15:00 до 18:00. Наберіть запас води”, – попередив мешканців Первомайського мер.

Нагадаємо, що на Харківщині все ще продовжують відновлювати енергопостачання. За інформацією ХОВА, заживили вже 50% електромереж. Насамперед електрику подають на об’єкти критичної інфраструктури. У будинках мешканців світло теж поступово відновлюється – наприклад, на Салтівці в Харкові. Однак більшість людей все ще без світла, а також води та опалення.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 13:30;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Первомайського Микола Бакшеєв повідомив, що воду до міста подадуть лише на три години, за цей час мешканцям необхідно зробити запаси".