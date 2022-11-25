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По Купянску ударили ракетами С-300, по Волчанску — из артиллерии (фото)

Происшествия 09:52   25.11.2022
Оксана Горун
По Купянску ударили ракетами С-300, по Волчанску — из артиллерии (фото) Фото: telegram Олега Синегубова

Глава ХОВА Олег Синегубов опубликовал фото последствий российских обстрелов на Харьковщине за прошедшие сутки.

По данным Синегубова, от обстрелов по-прежнему страдают города, населению которых оккупанты долго рассказывали, что они — часть «русского мира» и «Россия здесь навсегда». Это Купянск и Волчанск, деоккупированные в сентябре.

Последствия обстрелов Харьковщины 24 ноября 2022 года
Фото: telegram Олега Синегубова

«Ударили артиллерией по Волчанску, поврежден жилой дом. Госпитализирован с ранением мужчина 66 лет. Ночью и утром россияне нанесли удары ракетами С-300 по Купянску. Есть попадания на территории детского сада и медицинского учреждения. Предварительно – без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

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    • Он также отметил, что оккупанты продолжают обстреливать из артиллерии населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 ноября 2022 в 09:52;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов опубликовал фото последствий российских обстрелов на Харьковщине за прошедшие сутки".