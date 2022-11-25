По Купянску ударили ракетами С-300, по Волчанску — из артиллерии (фото)

Глава ХОВА Олег Синегубов опубликовал фото последствий российских обстрелов на Харьковщине за прошедшие сутки.

По данным Синегубова, от обстрелов по-прежнему страдают города, населению которых оккупанты долго рассказывали, что они — часть «русского мира» и «Россия здесь навсегда». Это Купянск и Волчанск, деоккупированные в сентябре.

«Ударили артиллерией по Волчанску, поврежден жилой дом. Госпитализирован с ранением мужчина 66 лет. Ночью и утром россияне нанесли удары ракетами С-300 по Купянску. Есть попадания на территории детского сада и медицинского учреждения. Предварительно – без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

Он также отметил, что оккупанты продолжают обстреливать из артиллерии населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.