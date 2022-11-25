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По Куп’янську вдарили ракетами С-300, по Вовчанську – з артилерії (фото)

Події 09:52   25.11.2022
Оксана Горун
По Куп’янську вдарили ракетами С-300, по Вовчанську – з артилерії (фото) Фото: телеграм Олега Синєгубова

Голова ХОВА Олег Синєгубов опублікував фото наслідків російських обстрілів на Харківщині за добу.

За даними Синєгубова, від обстрілів, як і раніше, страждають міста, населенню яких окупанти довго розповідали, що вони – частина “русского мира” та “Россия тут навсегда”. Це Куп’янськ та Вовчанськ, деокуповані у вересні.

Наслідки обстрілу Харківщини 24 листопада 2022 року

“Вдарили артилерією по Вовчанську, пошкоджено житловий будинок. Госпіталізовано з пораненням чоловіка 66 років. Вночі та вранці росіяни завдали ударів ракетами С-300 по Куп’янську. Є попадання на території дитячого садка та медичного закладу. Попередньо – без постраждалих”, – написав Синєгубов у телеграмі.

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    • Він також зазначив, що окупанти продовжують обстрілювати з артилерії населені пункти Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2022 в 09:52;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов опублікував фото наслідків російських обстрілів на Харківщині за добу".