По Куп’янську вдарили ракетами С-300, по Вовчанську – з артилерії (фото)
Голова ХОВА Олег Синєгубов опублікував фото наслідків російських обстрілів на Харківщині за добу.
За даними Синєгубова, від обстрілів, як і раніше, страждають міста, населенню яких окупанти довго розповідали, що вони – частина “русского мира” та “Россия тут навсегда”. Це Куп’янськ та Вовчанськ, деокуповані у вересні.
“Вдарили артилерією по Вовчанську, пошкоджено житловий будинок. Госпіталізовано з пораненням чоловіка 66 років. Вночі та вранці росіяни завдали ударів ракетами С-300 по Куп’янську. Є попадання на території дитячого садка та медичного закладу. Попередньо – без постраждалих”, – написав Синєгубов у телеграмі.
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Він також зазначив, що окупанти продовжують обстрілювати з артилерії населені пункти Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2022 в 09:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов опублікував фото наслідків російських обстрілів на Харківщині за добу".