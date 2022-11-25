По Куп’янську вдарили ракетами С-300, по Вовчанську – з артилерії (фото)

Голова ХОВА Олег Синєгубов опублікував фото наслідків російських обстрілів на Харківщині за добу.

За даними Синєгубова, від обстрілів, як і раніше, страждають міста, населенню яких окупанти довго розповідали, що вони – частина “русского мира” та “Россия тут навсегда”. Це Куп’янськ та Вовчанськ, деокуповані у вересні.

“Вдарили артилерією по Вовчанську, пошкоджено житловий будинок. Госпіталізовано з пораненням чоловіка 66 років. Вночі та вранці росіяни завдали ударів ракетами С-300 по Куп’янську. Є попадання на території дитячого садка та медичного закладу. Попередньо – без постраждалих”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він також зазначив, що окупанти продовжують обстрілювати з артилерії населені пункти Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів.