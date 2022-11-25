Тепловики четвертый раз с нуля запускают отопление в Харькове (фото)
Из-за российских обстрелов в Харькове уже в четвертый раз приходится перезапускать систему отопления, сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».
«Сотрудники КП «Харьковские тепловые сети» четвертый раз с нуля запускают систему отопления города. В условиях перепадов электрического напряжения и давления воды в системе, теплоэнергетики делают все возможное, чтобы возобновить теплоснабжение в каждом харьковском доме. Каждый день и ночью оперативно устраняются дефекты на участках трубопроводов, не выдерживающих нестабильного режима работы. Совершаются обходы в поисках утечек», — сообщила пресс-служба КП «ХТС».
Там также отметили, что погодные условия — похолодание и снег — осложняют работу тепловикам. Но заверили, что готовы к любым «сюрпризам» от врага.
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«Алгоритм оперативных действий на случай обстрелов и перебоев по электроснабжению отлажен и отрабатывается ежедневно. Кроме того, для нужд населения теплоэнергетики в рамках государственной инициативы готовят «пункты незламності».
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2022 в 10:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за российских обстрелов в Харькове уже в четвертый раз приходится перезапускать систему отопления, сообщили в КП «Харьковские тепловые сети»".