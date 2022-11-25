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Тепловики четвертый раз с нуля запускают отопление в Харькове (фото)

Общество 10:08   25.11.2022
Оксана Горун
Тепловики четвертый раз с нуля запускают отопление в Харькове (фото) Фото: КП «ХТС»

Из-за российских обстрелов в Харькове уже в четвертый раз приходится перезапускать систему отопления, сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».

«Сотрудники КП «Харьковские тепловые сети» четвертый раз с нуля запускают систему отопления города. В условиях перепадов электрического напряжения и давления воды в системе, теплоэнергетики делают все возможное, чтобы возобновить теплоснабжение в каждом харьковском доме. Каждый день и ночью оперативно устраняются дефекты на участках трубопроводов, не выдерживающих нестабильного режима работы. Совершаются обходы в поисках утечек», — сообщила пресс-служба КП «ХТС».

Ремонт теплосетей в Харькове 4
Фото: КП «ХТС»

Там также отметили, что погодные условия — похолодание и снег — осложняют работу тепловикам. Но заверили, что готовы к любым «сюрпризам» от врага.

Ремонт теплосетей в Харькове 3
Фото: КП «ХТС»

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Ремонт теплосетей в Харькове 6
Фото: КП «ХТС»

«Алгоритм оперативных действий на случай обстрелов и перебоев по электроснабжению отлажен и отрабатывается ежедневно. Кроме того, для нужд населения теплоэнергетики в рамках государственной инициативы готовят «пункты незламності».

Ремонт теплосетей в Харькове 5
Фото: КП «ХТС»
Ремонт теплосетей в Харькове 2
Фото: КП «ХТС»
Ремонт теплосетей в Харькове
Фото: КП «ХТС»
Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 ноября 2022 в 10:08;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за российских обстрелов в Харькове уже в четвертый раз приходится перезапускать систему отопления, сообщили в КП «Харьковские тепловые сети»".