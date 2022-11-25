Тепловики вчетверте з нуля запускають опалення у Харкові (фото)
Через російські обстріли в Харкові вже вчетверте доводиться перезапускати систему опалення, повідомили у КП “Харківські теплові мережі”.
“Співробітники КП “Харківські теплові мережі” вчетверте з нуля запускають систему опалення міста. В умовах перепадів електричної напруги та тиску води в системі, теплоенергетики роблять все можливе, щоб відновити теплопостачання у кожному харківському будинку. Щодня та вночі оперативно усуваються дефекти на ділянках. трубопроводів, які не витримують нестабільного режиму роботи. Здійснюються обходи у пошуках витоків”, – повідомила пресслужба КП “ХТС”.
Там також зазначили, що погодні умови – похолодання та сніг – ускладнюють роботу тепловикам. Але запевнили, що готові до будь-яких “сюрпризів” від ворога.
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“Алгоритм оперативних дій на випадок обстрілів та перебоїв з електропостачанням налагоджений та відпрацьовується щодня. Крім того, для потреб населення теплоенергетики в рамках державної ініціативи готують “пункти незламності”.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2022 в 10:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через російські обстріли в Харкові вже вчетверте доводиться перезапускати систему опалення, повідомили у КП “Харківські теплові мережі”".