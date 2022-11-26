Полиция эвакуировала пожилых граждан из деоккупированной Харьковщины

Правоохранители вывезли пожилых граждан в заведения для переселенцев и гериатрических пансионатов, где те смогут безопасно перезимовать, сообщила полиция Харьковской области.

25 ноября работники отдела полиции № 1 Чугуевского РУП вместе с общественной организации «Волонтер 68» эвакуировали пожилых людей с ограниченными возможностями, проживавших в городе Волчанск.

Граждан расселили в специальных заведениях для переселенцев и гериатрических пансионатах, где они проведут зимний сезон в тепле и безопасности.

Читайте также: С деоккупированной Харьковщины эвакуируют пенсионеров и инвалидов