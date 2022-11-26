Полиция эвакуировала пожилых граждан из деоккупированной Харьковщины
Правоохранители вывезли пожилых граждан в заведения для переселенцев и гериатрических пансионатов, где те смогут безопасно перезимовать, сообщила полиция Харьковской области.
25 ноября работники отдела полиции № 1 Чугуевского РУП вместе с общественной организации «Волонтер 68» эвакуировали пожилых людей с ограниченными возможностями, проживавших в городе Волчанск.
Граждан расселили в специальных заведениях для переселенцев и гериатрических пансионатах, где они проведут зимний сезон в тепле и безопасности.
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2022 в 16:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители вывезли пожилых граждан в заведения для переселенцев и гериатрических пансионатов, где те смогут безопасно перезимовать, сообщила полиция Харьковской области.".