Live
  • Субота 26.11.2022
    • Харків
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.07
    • 🟢

Поліція евакуювала літніх громадян з деокупованої Харківщини

Суспільство 16:03   26.11.2022
Оксана Якушко
Поліція евакуювала літніх громадян з деокупованої Харківщини

Правоохоронці вивезли людей похилого віку до закладів для переселенців та геріатричних пансіонатів, де ті зможуть безпечно перезимувати, повідомила поліція Харківської області.

25 листопада працівники відділу поліції № 1 Чугуївського РУП разом з громадської організації «Волонтер 68» евакуювали людей похилого віку з обмеженими можливостями, які проживали в місті Вовчанськ.

Громадян розселили в спеціальних закладах для переселенців та геріатричних пансіонатах, де ті проведуть зиму у теплі та безпеці.

Читайте також:  З деокупованої Харківщини евакуюють пенсіонерів та інвалідів

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

13:45
Червоний Хрест передав на Харківщину 10 потужних генераторів – ХОВА
12:47
Синод звільнив митрополита Єлисея, який співпрацював з рашистами на Харківщині
11:46
По Куп’янську вдарили ракетами і РСЗВ, у Вовчанську – двоє поранених (фото)
11:26
“Чижа”, який мітив у мери Вовчанська, підозрюють у скоєнні 40 злочинів
09:52
По Куп’янську вдарили ракетами С-300, по Вовчанську – з артилерії (фото)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Поліція евакуювала літніх громадян з деокупованої Харківщини»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2022 в 16:03;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці вивезли людей похилого віку до закладів для переселенців та геріатричних пансіонатів, де ті зможуть безпечно перезимувати, повідомила поліція Харківської області.".