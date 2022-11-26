Поліція евакуювала літніх громадян з деокупованої Харківщини

Правоохоронці вивезли людей похилого віку до закладів для переселенців та геріатричних пансіонатів, де ті зможуть безпечно перезимувати, повідомила поліція Харківської області.

25 листопада працівники відділу поліції № 1 Чугуївського РУП разом з громадської організації «Волонтер 68» евакуювали людей похилого віку з обмеженими можливостями, які проживали в місті Вовчанськ.

Громадян розселили в спеціальних закладах для переселенців та геріатричних пансіонатах, де ті проведуть зиму у теплі та безпеці.