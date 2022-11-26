Поліція евакуювала літніх громадян з деокупованої Харківщини
Правоохоронці вивезли людей похилого віку до закладів для переселенців та геріатричних пансіонатів, де ті зможуть безпечно перезимувати, повідомила поліція Харківської області.
25 листопада працівники відділу поліції № 1 Чугуївського РУП разом з громадської організації «Волонтер 68» евакуювали людей похилого віку з обмеженими можливостями, які проживали в місті Вовчанськ.
Громадян розселили в спеціальних закладах для переселенців та геріатричних пансіонатах, де ті проведуть зиму у теплі та безпеці.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2022 в 16:03;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці вивезли людей похилого віку до закладів для переселенців та геріатричних пансіонатів, де ті зможуть безпечно перезимувати, повідомила поліція Харківської області.".