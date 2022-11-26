В Боровой на Харьковщине установили модульный дом для неотложной медпомощи
Модульный дом предоставила польская благотворительная организация «Польская помощь», сообщил Боровский поселковый совет.
Модульный домик установили во дворе Боровской центральной больницы. Здесь теперь отделение Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Силами поселкового совета, боровских коммунальных предприятий и энергетиков построили платформу под установку домика, к нему подвели электричество и водоснабжение, обеспечен водоотвод. Внутри все удобства и оборудование, необходимое для работы бригад экстренной медицинской помощи.
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2022 в 20:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Модульный дом предоставила польская благотворительная организация «Польская помощь», сообщил Боровский поселковый совет.".