У Боровій на Харківщині встановили модульний будинок для меддопомоги
Модульний будинок надала польська благодійна організація «Польська допомога», повідомила Борівська селищна рада.
Модульний будиночок встановлений у дворі Борівської центральної лікарні. Тут тепер відділення Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Силами селищної ради, борівських комунальних підприємств та енергетиків збудували платформу під встановлення будиночку, до нього підвели електрику та водопостачання, забезпечено водовідведення. Всередині є усі зручності та обладнання, необхідне для роботи бригад екстреної медичної допомоги. Згодом буде облагорожена і територія навколо.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2022 в 20:53;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Модульний будинок надала польська благодійна організація «Польська допомога», повідомила Борівська селищна рада.".