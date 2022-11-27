На Харьковщине человек погиб, подорвавшись на мине
Глава ХОВА сообщил о пострадавших об обстрелов и вражеских мин на Харьковшине за сутки.
«За сутки медики госпитализировали мужчину 68 лет и женщину 81 года, получивших ранения после обстрелов в Купянске. 50-летний мужчина получил взрывную травму в Ковшаровке, также госпитализирован в больницу», — написал Синегубов в telegram.
Смертельный подрыв на мине произошел в Лозовском районе.
«В селе Шульское в Лозовском районе 62-летний мужчина взорвался на взрывоопасном предмете. К сожалению, погиб на месте», — отметил глава ХОВА.
Читайте также: «Гибнет все живое!» Спасатели ГСЧС сняли заминированные поля на Харьковщине
Под обстрелами на Харьковщине в основном — приграничные села Харьковского района, а также города Купянск, Волчанск и ближайшие населенные пункты. Там за сутки произошли пять пожаров.
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине человек погиб, подорвавшись на мине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 27 ноября 2022 в 09:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА сообщил о пострадавших об обстрелов и вражеских мин на Харьковшине за сутки".