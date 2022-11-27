На Харьковщине человек погиб, подорвавшись на мине

Глава ХОВА сообщил о пострадавших об обстрелов и вражеских мин на Харьковшине за сутки.

«За сутки медики госпитализировали мужчину 68 лет и женщину 81 года, получивших ранения после обстрелов в Купянске. 50-летний мужчина получил взрывную травму в Ковшаровке, также госпитализирован в больницу», — написал Синегубов в telegram.

Смертельный подрыв на мине произошел в Лозовском районе.

«В селе Шульское в Лозовском районе 62-летний мужчина взорвался на взрывоопасном предмете. К сожалению, погиб на месте», — отметил глава ХОВА.

Под обстрелами на Харьковщине в основном — приграничные села Харьковского района, а также города Купянск, Волчанск и ближайшие населенные пункты. Там за сутки произошли пять пожаров.