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На Харьковщине человек погиб, подорвавшись на мине

Общество 09:13   27.11.2022
Оксана Горун
На Харьковщине человек погиб, подорвавшись на мине

Глава ХОВА сообщил о пострадавших об обстрелов и вражеских мин на Харьковшине за сутки.

«За сутки медики госпитализировали мужчину 68 лет и женщину 81 года, получивших ранения после обстрелов в Купянске. 50-летний мужчина получил взрывную травму в Ковшаровке, также госпитализирован в больницу», — написал Синегубов в telegram.

Смертельный подрыв на мине произошел в Лозовском районе.

«В селе Шульское в Лозовском районе 62-летний мужчина взорвался на взрывоопасном предмете. К сожалению, погиб на месте», — отметил глава ХОВА.

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    • Под обстрелами на Харьковщине в основном — приграничные села Харьковского района, а также города Купянск, Волчанск и ближайшие населенные пункты. Там за сутки произошли пять пожаров.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 ноября 2022 в 09:13;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА сообщил о пострадавших об обстрелов и вражеских мин на Харьковшине за сутки".