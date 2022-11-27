Последствия обстрелов Харьковщины: горели дома, машины и агрокомплекс

Из-за вражеских обстрелов за сутки в Харьковской области произошло 5 пожаров, также есть двое пострадавших, сообщили спасатели.

Три пожара, вызванных российскими обстрелами, случились на территории Купянской громады.

«Горели гаражи, автомобили, мотоциклы, частный дом и другие объекты», — сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В самом Купянске после обстрела в районе 11:00 26 ноября есть разрушения.

«В этом случае пожаров не произошло, однако пострадали 2 человека, а также 1 жилая 9-ти этажка и частное домовладение», — привели данные в ГСЧС.

Ранее в ХОВА сообщали о троих раненых.

По одному пожару из-зи обстрелов также случилось в Волчанской и Куриловской громадах. Там горели объект агропромышленного комплекса и частный гараж.