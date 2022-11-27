Последствия обстрелов Харьковщины: горели дома, машины и агрокомплекс
Из-за вражеских обстрелов за сутки в Харьковской области произошло 5 пожаров, также есть двое пострадавших, сообщили спасатели.
Три пожара, вызванных российскими обстрелами, случились на территории Купянской громады.
«Горели гаражи, автомобили, мотоциклы, частный дом и другие объекты», — сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В самом Купянске после обстрела в районе 11:00 26 ноября есть разрушения.
«В этом случае пожаров не произошло, однако пострадали 2 человека, а также 1 жилая 9-ти этажка и частное домовладение», — привели данные в ГСЧС.
Ранее в ХОВА сообщали о троих раненых.
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По одному пожару из-зи обстрелов также случилось в Волчанской и Куриловской громадах. Там горели объект агропромышленного комплекса и частный гараж.
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2022 в 08:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за вражеских обстрелов за сутки в Харьковской области произошло 5 пожаров, также есть двое пострадавших, сообщили спасатели".