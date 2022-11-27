Live
  • Неділя 27.11.2022
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.07
    • 🟢

Наслідки обстрілів Харківщини: горіли будинки, машини та агрокомплекс

Події 08:07   27.11.2022
Оксана Горун
Наслідки обстрілів Харківщини: горіли будинки, машини та агрокомплекс

Через ворожі обстріли за добу в Харківській області сталося 5 пожеж, також є двоє постраждалих, повідомили рятувальники.

Три пожежі, спричинені російськими обстрілами, сталися на території Куп’янської громади.

“Горіли гаражі, автомобілі, мотоцикли, приватний будинок та інші об’єкти”, – повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

У самому Куп’янську після обстрілу в районі 11:00 26 листопада є руйнування.

“У цьому випадку пожеж не сталося, проте постраждали 2 особи, а також 1 житлова 9-ти поверхівка та приватне домоволодіння”, – навели дані в ДСНС.

Раніше в ХОВА  повідомляли про трьох поранених.

  • Читайте також: “Пункти незламності” відкриваються, якщо світла немає понад добу – ДСНС

    • По одній пожежі через обстріли також трапилося у Вовчанській та Курилівській громадах. Там горіли об’єкт агропромислового комплексу та приватний гараж.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    19:04
    “Пункти незламності” відкриваються, якщо світла немає понад добу – ДСНС
    18:30
    На Куп’янщині ворог обороняє захоплені рубежі та веде обстріли – Генштаб
    14:05
    ДСНС Харківщини отримала 10 дизельних генераторів (відео)
    09:44
    За добу на Харківщині сталися три пожежі через ворожі обстріли
    21:00
    Ранковий обстріл Куп’янська: надзвичайники загасили масштабну пожежу (фото)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Наслідки обстрілів Харківщини: горіли будинки, машини та агрокомплекс»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2022 в 08:07;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через ворожі обстріли за добу в Харківській області сталося 5 пожеж, також є двоє постраждалих, повідомили рятувальники".