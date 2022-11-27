Наслідки обстрілів Харківщини: горіли будинки, машини та агрокомплекс
Через ворожі обстріли за добу в Харківській області сталося 5 пожеж, також є двоє постраждалих, повідомили рятувальники.
Три пожежі, спричинені російськими обстрілами, сталися на території Куп’янської громади.
“Горіли гаражі, автомобілі, мотоцикли, приватний будинок та інші об’єкти”, – повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
У самому Куп’янську після обстрілу в районі 11:00 26 листопада є руйнування.
“У цьому випадку пожеж не сталося, проте постраждали 2 особи, а також 1 житлова 9-ти поверхівка та приватне домоволодіння”, – навели дані в ДСНС.
Раніше в ХОВА повідомляли про трьох поранених.
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По одній пожежі через обстріли також трапилося у Вовчанській та Курилівській громадах. Там горіли об’єкт агропромислового комплексу та приватний гараж.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2022 в 08:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через ворожі обстріли за добу в Харківській області сталося 5 пожеж, також є двоє постраждалих, повідомили рятувальники".