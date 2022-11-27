Наслідки обстрілів Харківщини: горіли будинки, машини та агрокомплекс

Через ворожі обстріли за добу в Харківській області сталося 5 пожеж, також є двоє постраждалих, повідомили рятувальники.

Три пожежі, спричинені російськими обстрілами, сталися на території Куп’янської громади.

“Горіли гаражі, автомобілі, мотоцикли, приватний будинок та інші об’єкти”, – повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

У самому Куп’янську після обстрілу в районі 11:00 26 листопада є руйнування.

“У цьому випадку пожеж не сталося, проте постраждали 2 особи, а також 1 житлова 9-ти поверхівка та приватне домоволодіння”, – навели дані в ДСНС.

Раніше в ХОВА повідомляли про трьох поранених.

По одній пожежі через обстріли також трапилося у Вовчанській та Курилівській громадах. Там горіли об’єкт агропромислового комплексу та приватний гараж.