На Харківщині людина загинула, підірвавшись на міні

Голова ХОВА повідомив про постраждалих від обстрілів та ворожих боєприпасів на Харківщині за добу.

“За добу медики госпіталізували чоловіка 68 років і жінку 81 року, які зазнали поранень після обстрілів у Куп’янську. 50-річний чоловік отримав вибухову травму в Ковшарівці, також госпіталізований до лікарні”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Смертельний підрив стався в Лозівському районі.

“У селі Шульське у Лозівському районі 62-річний чоловік вибухнув на вибухонебезпечному предметі. На жаль, загинув на місці”, – зазначив голова ХОВА.

Під обстрілами на Харківщині здебільшого – прикордонні села Харківського району, а також міста Куп’янськ, Вовчанськ та найближчі населені пункти. Там за добу сталася п’ять пожеж.