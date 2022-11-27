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На Харківщині людина загинула, підірвавшись на міні

Суспільство 09:13   27.11.2022
Оксана Горун
На Харківщині людина загинула, підірвавшись на міні

Голова ХОВА повідомив про постраждалих від обстрілів та ворожих боєприпасів на Харківщині за добу.

“За добу медики госпіталізували чоловіка 68 років і жінку 81 року, які зазнали поранень після обстрілів у Куп’янську. 50-річний чоловік отримав вибухову травму в Ковшарівці, також госпіталізований до лікарні”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Смертельний підрив стався в Лозівському районі.

“У селі Шульське у Лозівському районі 62-річний чоловік вибухнув на вибухонебезпечному предметі. На жаль, загинув на місці”, – зазначив голова ХОВА.

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    • Під обстрілами на Харківщині здебільшого – прикордонні села Харківського району, а також міста Куп’янськ, Вовчанськ та найближчі населені пункти. Там за добу сталася п’ять пожеж.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Ви читали новину: «На Харківщині людина загинула, підірвавшись на міні»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2022 в 09:13;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА повідомив про постраждалих від обстрілів та ворожих боєприпасів на Харківщині за добу".