На Харківщині людина загинула, підірвавшись на міні
Голова ХОВА повідомив про постраждалих від обстрілів та ворожих боєприпасів на Харківщині за добу.
“За добу медики госпіталізували чоловіка 68 років і жінку 81 року, які зазнали поранень після обстрілів у Куп’янську. 50-річний чоловік отримав вибухову травму в Ковшарівці, також госпіталізований до лікарні”, – написав Синєгубов у телеграмі.
Смертельний підрив стався в Лозівському районі.
“У селі Шульське у Лозівському районі 62-річний чоловік вибухнув на вибухонебезпечному предметі. На жаль, загинув на місці”, – зазначив голова ХОВА.
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Під обстрілами на Харківщині здебільшого – прикордонні села Харківського району, а також міста Куп’янськ, Вовчанськ та найближчі населені пункти. Там за добу сталася п’ять пожеж.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2022 в 09:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА повідомив про постраждалих від обстрілів та ворожих боєприпасів на Харківщині за добу".