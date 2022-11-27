Live
  • Воскресенье 27.11.2022
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.07
    • 🟢

На Харьковщине ВСУ уничтожили российскую военную технику (фото)

Общество 12:43   27.11.2022
Алексей Наумов
На Харьковщине ВСУ уничтожили российскую военную технику (фото) Фото: СтратКом ВСУ

Российские оккупанты пытались спрятать технику в посадке, но это им не удалось.

«Харьковская область, русня пыталась спрятаться от украинской артиллерии в посадке, но вдруг что-то пошло не по плану», — прокомментировали опубликованные фото сожженной техники в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

Напомним, временно оккупированными россиянами на Харьковщине, по информации ХОВА, сейчас остается менее 2% территории. Это северо-восток области — между Двуречной и админграницей Харьковской и Луганской областей.

  • Читайте также: Темп боевых действий в Украине ускорится на следующей неделе — ISW

    • По информации защитников Харьковщины из 92 ОМБр туда россияне согнали массу военной технии и «щедро» отправляют своих мобилизированных. А линия фронта в этом районе напоминает мясорубку.  В утренней сводке 27 ноября Генштаб ВСУ сообщил о попытках врага вести наступательные действия в Купянском направлении. А ранее военный аналитик, координатор группы «Информационное сопротивление Константин Машовец опубликовал прогноз, согласно которому российская армия готовит наступление на освобожденные территории Харьковщины. Аналитики американского Института изучения войны прогнозируют, что в движение фронт в Украине придет как только установятся отрицательные температуры и достаточно промерзнет земля — у границы Харьковской и Луганской областей это возможно уже к следующим выходным.

    Автор: Алексей Наумов

    Новости по теме:

    07:52
    Темп боевых действий в Украине ускорится на следующей неделе — ISW
    10:22
    Следователи идентифицировали двух боевиков «ДНР», воевавших на Харьковщине
    08:23
    Источники из РФ сообщают о концентрации ВСУ на Харьковщине для атаки — ISW
    21:40
    Харьковчане видят, кто убивает Не изменить отношение-не иметь рецепторов-Жадан
    16:38
    Корректировщик в Харькове наводил ракеты рф по энергетическим объектам

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине ВСУ уничтожили российскую военную технику (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 27 ноября 2022 в 12:43;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские оккупанты пытались спрятать технику в посадке, но это им не удалось".