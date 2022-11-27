На Харьковщине ВСУ уничтожили российскую военную технику (фото)
Российские оккупанты пытались спрятать технику в посадке, но это им не удалось.
«Харьковская область, русня пыталась спрятаться от украинской артиллерии в посадке, но вдруг что-то пошло не по плану», — прокомментировали опубликованные фото сожженной техники в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.
Напомним, временно оккупированными россиянами на Харьковщине, по информации ХОВА, сейчас остается менее 2% территории. Это северо-восток области — между Двуречной и админграницей Харьковской и Луганской областей.
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По информации защитников Харьковщины из 92 ОМБр туда россияне согнали массу военной технии и «щедро» отправляют своих мобилизированных. А линия фронта в этом районе напоминает мясорубку. В утренней сводке 27 ноября Генштаб ВСУ сообщил о попытках врага вести наступательные действия в Купянском направлении. А ранее военный аналитик, координатор группы «Информационное сопротивление Константин Машовец опубликовал прогноз, согласно которому российская армия готовит наступление на освобожденные территории Харьковщины. Аналитики американского Института изучения войны прогнозируют, что в движение фронт в Украине придет как только установятся отрицательные температуры и достаточно промерзнет земля — у границы Харьковской и Луганской областей это возможно уже к следующим выходным.
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2022 в 12:43;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские оккупанты пытались спрятать технику в посадке, но это им не удалось".