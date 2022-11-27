На Харківщині ЗСУ знищили російську військову техніку (фото)

Російські окупанти намагалися сховати техніку в посадці, але це їм не вдалося.

“Харківська область, русня намагалася сховатися від української артилерії у посадці, аж раптом щось пішло не за планом”, – прокоментували опубліковані фото спаленої техніки в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Нагадаємо, тимчасово окупованими росіянами на Харківщині, за інформацією ХОВА, наразі залишається менше ніж 2% території. Це північний схід області – між Дворічною та адмінкордоном Харківської та Луганської областей.

За інформацією захисників Харківщини з 92 ОМБр, туди росіяни зігнали масу військової техніки і “щедро” відправляють своїх мобілізованих. А лінія фронту у цьому районі нагадує м’ясорубку. У ранковому зведенні 27 листопада Генштаб ЗСУ повідомив про спроби ворога вести наступальні дії в Куп’янському напрямку. А раніше військовий аналітик, координатор групи “Інформаційний опір Костянтин Машовець опублікував прогноз, згідно з яким російська армія готує наступ на звільнені території Харківщини. Аналітики американського Інституту вивчення війни прогнозують, що в рух фронт в Україні прийде щойно встановляться негативні температури й достатньо промерзне земля – біля кордону Харківської та Луганської областей це можливо вже до наступних вихідних.