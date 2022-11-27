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На Купянском направлении враг от наступления перешел к обороне

Происшествия 18:19   27.11.2022
Оксана Горун
На Купянском направлении враг от наступления перешел к обороне

Генштаб ВСУ после утреннего сообщения о том, что враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий, к вечеру проинформировал: уже обороняются.

«На Купянском направлении противник ведет оборону, — отметили в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 27 ноября. — Совершил обстрелы из всего спектра артиллерии по районам Купянска, Куриловки, Табаевки, Крахмального и Берестового в Харьковской области».

На Слобожанском направлении также продолжаются обстрелы. Под вражеским огнем — приграничные населенные пункты: Казачья Лопань, Стрелечья, Избицкое, Огурцово, Бочковое, Бударки, Чугуновка и Амбарное.

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По другим регионам Украины за сутки враг нанес 4 ракетных удара — они пришлись по Запорожской и Днепропетровской областям. Кроме того, зафиксировали 10 обстрелов из РСЗО.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 ноября 2022 в 18:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ после утреннего сообщения о том, что враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий, к вечеру проинформировал: уже обороняются".