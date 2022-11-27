На Купянском направлении враг от наступления перешел к обороне

Генштаб ВСУ после утреннего сообщения о том, что враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий, к вечеру проинформировал: уже обороняются.

«На Купянском направлении противник ведет оборону, — отметили в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 27 ноября. — Совершил обстрелы из всего спектра артиллерии по районам Купянска, Куриловки, Табаевки, Крахмального и Берестового в Харьковской области».

На Слобожанском направлении также продолжаются обстрелы. Под вражеским огнем — приграничные населенные пункты: Казачья Лопань, Стрелечья, Избицкое, Огурцово, Бочковое, Бударки, Чугуновка и Амбарное.

По другим регионам Украины за сутки враг нанес 4 ракетных удара — они пришлись по Запорожской и Днепропетровской областям. Кроме того, зафиксировали 10 обстрелов из РСЗО.