На Купянском направлении враг от наступления перешел к обороне
Генштаб ВСУ после утреннего сообщения о том, что враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий, к вечеру проинформировал: уже обороняются.
«На Купянском направлении противник ведет оборону, — отметили в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 27 ноября. — Совершил обстрелы из всего спектра артиллерии по районам Купянска, Куриловки, Табаевки, Крахмального и Берестового в Харьковской области».
На Слобожанском направлении также продолжаются обстрелы. Под вражеским огнем — приграничные населенные пункты: Казачья Лопань, Стрелечья, Избицкое, Огурцово, Бочковое, Бударки, Чугуновка и Амбарное.
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По другим регионам Украины за сутки враг нанес 4 ракетных удара — они пришлись по Запорожской и Днепропетровской областям. Кроме того, зафиксировали 10 обстрелов из РСЗО.
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2022 в 18:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ после утреннего сообщения о том, что враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий, к вечеру проинформировал: уже обороняются".