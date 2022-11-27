На Куп’янському напрямку ворог від наступу перейшов до оборони

Генштаб ЗСУ після ранкового повідомлення про те, що ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій, надвечір поінформував: вже обороняються.

“На Куп’янському напрямку противник веде оборону, – зазначили у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 27 листопада. – Здійснив обстріл з усього спектру артилерії в районах Куп’янська, Курилівки, Табаївки, Крохмального та Берестового в Харківській області”.

На Слобожанському напрямку також тривають обстріли. Під ворожим вогнем – прикордонні населені пункти: Козача Лопань, Стрілеча, Ізбицьке, Огірцеве, Бочкове, Бударки, Чугунівка та Амбарне.

По інших регіонах України за добу ворог завдав 4 ракетних удари – їх нанесли по Запорізькій та Дніпропетровській областях. Крім того, зафіксували 10 обстрілів із РСЗВ.