На Куп’янському напрямку ворог від наступу перейшов до оборони
Генштаб ЗСУ після ранкового повідомлення про те, що ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій, надвечір поінформував: вже обороняються.
“На Куп’янському напрямку противник веде оборону, – зазначили у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 27 листопада. – Здійснив обстріл з усього спектру артилерії в районах Куп’янська, Курилівки, Табаївки, Крохмального та Берестового в Харківській області”.
На Слобожанському напрямку також тривають обстріли. Під ворожим вогнем – прикордонні населені пункти: Козача Лопань, Стрілеча, Ізбицьке, Огірцеве, Бочкове, Бударки, Чугунівка та Амбарне.
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По інших регіонах України за добу ворог завдав 4 ракетних удари – їх нанесли по Запорізькій та Дніпропетровській областях. Крім того, зафіксували 10 обстрілів із РСЗВ.
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Ви читали новину: «На Куп’янському напрямку ворог від наступу перейшов до оборони»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2022 в 18:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ після ранкового повідомлення про те, що ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій, надвечір поінформував: вже обороняються".