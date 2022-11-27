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Погиб водитель: полиция ищет свидетей ДТП под Харьковом

Происшествия 17:18   27.11.2022
Оксана Горун
Погиб водитель: полиция ищет свидетей ДТП под Харьковом

В ДТП на харьковской окружной 26 ноября погиб 21-летний водитель автомобиля Ford.

Еще четыре человека получили телесные повреждения. ДТП случилось 26 ноября около 15:30 в районе 7 км+200 м подъездной дороги к международному аэропорту «Харьков», сообщили подробности в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Произошло столкновение автомобиля Ford Sierra под управлением 21-летнего водителя с автомобилем Volkswagen, двигавшегося во встречном направлении под управлением 46-летнего мужчины», — отметили в полиции.

Водитель Ford погиб. Его тело из покорежнной машины деблокировали спасатели. Водитель Volkswagen и три пассажира — в больнице.

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    • «Предварительно, водители трезвые», — уточнили полицейские.

    Сейчас полиция ищет свидетелей ДТП.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 ноября 2022 в 17:18;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ДТП на харьковской окружной 26 ноября погиб 21-летний водитель автомобиля Ford".