Погиб водитель: полиция ищет свидетей ДТП под Харьковом

В ДТП на харьковской окружной 26 ноября погиб 21-летний водитель автомобиля Ford.

Еще четыре человека получили телесные повреждения. ДТП случилось 26 ноября около 15:30 в районе 7 км+200 м подъездной дороги к международному аэропорту «Харьков», сообщили подробности в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Произошло столкновение автомобиля Ford Sierra под управлением 21-летнего водителя с автомобилем Volkswagen, двигавшегося во встречном направлении под управлением 46-летнего мужчины», — отметили в полиции.

Водитель Ford погиб. Его тело из покорежнной машины деблокировали спасатели. Водитель Volkswagen и три пассажира — в больнице.

«Предварительно, водители трезвые», — уточнили полицейские.

Сейчас полиция ищет свидетелей ДТП.