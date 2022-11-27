Погиб водитель: полиция ищет свидетей ДТП под Харьковом
В ДТП на харьковской окружной 26 ноября погиб 21-летний водитель автомобиля Ford.
Еще четыре человека получили телесные повреждения. ДТП случилось 26 ноября около 15:30 в районе 7 км+200 м подъездной дороги к международному аэропорту «Харьков», сообщили подробности в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Произошло столкновение автомобиля Ford Sierra под управлением 21-летнего водителя с автомобилем Volkswagen, двигавшегося во встречном направлении под управлением 46-летнего мужчины», — отметили в полиции.
Водитель Ford погиб. Его тело из покорежнной машины деблокировали спасатели. Водитель Volkswagen и три пассажира — в больнице.
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«Предварительно, водители трезвые», — уточнили полицейские.
Сейчас полиция ищет свидетелей ДТП.
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2022 в 17:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ДТП на харьковской окружной 26 ноября погиб 21-летний водитель автомобиля Ford".