Загинув водій: поліція шукає свідків ДТП під Харковом

У ДТП на харківській окружній 26 листопада загинув 21-річний водій Ford.

Ще чотири особи отримали тілесні ушкодження. ДТП сталася 26 листопада близько 15:30 у районі 7 км+200 м під’їзної дороги до міжнародного аеропорту “Харків”, повідомили подробиці у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Сталося зіткнення автомобіля Ford Sierra під керуванням 21-річного водія з автомобілем Volkswagen, який рухався у зустрічному напрямку під керуванням 46-річного чоловіка”, – зазначили в поліції.

Водій Ford загинув. Його тіло з машини, що отримала пошкодження, деблокували рятувальники. Водій Volkswagen та три пасажири – в лікарні.

“Попередньо водії тверезі”, – уточнили поліцейські.

Наразі поліція шукає свідків ДТП.