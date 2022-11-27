Загинув водій: поліція шукає свідків ДТП під Харковом
У ДТП на харківській окружній 26 листопада загинув 21-річний водій Ford.
Ще чотири особи отримали тілесні ушкодження. ДТП сталася 26 листопада близько 15:30 у районі 7 км+200 м під’їзної дороги до міжнародного аеропорту “Харків”, повідомили подробиці у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
“Сталося зіткнення автомобіля Ford Sierra під керуванням 21-річного водія з автомобілем Volkswagen, який рухався у зустрічному напрямку під керуванням 46-річного чоловіка”, – зазначили в поліції.
Водій Ford загинув. Його тіло з машини, що отримала пошкодження, деблокували рятувальники. Водій Volkswagen та три пасажири – в лікарні.
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“Попередньо водії тверезі”, – уточнили поліцейські.
Наразі поліція шукає свідків ДТП.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2022 в 17:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДТП на харківській окружній 26 листопада загинув 21-річний водій Ford".