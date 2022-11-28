Буржуйки из труб теплотрасс: в Харькове сообщили о результатах производства

Сотрудники КП «ХТС», начиная с сентября, изготовили уже 320 буржуек для пунктов обогрева в Харькове.

Такую статистику производства, налаженного на предприятии, сообщила пресс-служба КП «Харьковские тепловые сети».

«Конструкцию универсальной буржуйки разработал мастер котельно-механического цеха Александр Коваленко. Длина изделия в 65 см позволяет использовать дрова любой длины, которую могут обеспечить на промышленных лесопилках. Обычно – это 50 сантиметров. Кроме того, такая печь имеет широкие ножки из трубы и может устанавливаться безопасно на любой поверхности. Вес буржуйки – 70 килограммов», — привели ТТХ харьковской буржуйки на предприятии.

Изготавливают печки из старых труб теплотрасс диаметром 426 миллиметров.

«Под давлением они уже работать не могут, а в качестве устройства обогрева способны прослужить не один год», — отмечают тепловики.

В специально организованном производственном цехе на предприятии уже создали 260 печей. Кроме того, к процессу подключились и сотрудники филиалов — они произвели еще 60 буржуек.

«На собственных «пунктах незламності» теплоэнергетики установили 150 печей, еще 100 — передали на другие пункты обогрева по всему городу. Производство печек продолжается и дальше для обеспечения потребностей всего города», — заверили в «ХТС».