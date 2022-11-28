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Буржуйки з труб теплотрас: у Харкові повідомили про результати виробництва

Суспільство 09:45   28.11.2022
Оксана Горун
Буржуйки з труб теплотрас: у Харкові повідомили про результати виробництва Фото: КП “ХТМ”

Співробітники КП “ХТМ”, починаючи з вересня, виготовили вже 320 буржуйок для пунктів обігріву в Харкові.

Таку статистику виробництва налагодженого на підприємстві повідомила пресслужба КП “Харківські теплові мережі”.

“Конструкцію універсальної буржуйки розробив майстер котельно-механічного цеху Олександр Коваленко. Довжина виробу в 65 см дозволяє використовувати дрова будь-якої довжини, яку можуть забезпечити на промислових лісопилках. Зазвичай – це 50 сантиметрів. Крім того, така піч має широкі ніжки з труби і може встановлюватися безпечно на будь-якій поверхні. Вага буржуйки – 70 кілограмів”, – навели ТТХ харківської буржуйки на підприємстві.

У Харкові роблять буржуйки зі старих труб теплотрас.

Виготовляють грубки зі старих труб теплотрас діаметром 426 міліметрів.

У Харкові роблять буржуйки зі старих труб теплотрас.

“Під тиском вони вже працювати не можуть, а як пристрій обігріву здатні прослужити не один рік”, – зазначають тепловики.

У Харкові роблять буржуйки зі старих труб теплотрас.

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    • У спеціально організованому виробничому цеху підприємства вже створили 260 печей. Крім того, до процесу підключилися й співробітники філій – вони виготовили ще 60 буржуйок.

    У Харкові роблять буржуйки зі старих труб теплотрас.

    “На власних “пунктах незламності” теплоенергетики встановили 150 пічок, ще 100 – передали на інші пункти обігріву по всьому місту. Виробництво пічок продовжується й надалі для забезпечення потреб всього міста”, – запевнили в “ХТМ”.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2022 в 09:45;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітники КП “ХТМ”, починаючи з вересня, виготовили вже 320 буржуйок для пунктів обігріву в Харкові".