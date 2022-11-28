Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины за сутки (фото)
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Больше всего от обстрелов пострадал Купянский район — по предварительным данным, его обстреляли ракетами из ЗРК С-300.
«Повреждены частные дома и окна в многоэтажке в Купянском районе. Также зафиксировано попадание в учебное заведение. Пострадавших нет», — сообщили о последствиях в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Обстрел произошел 27 ноября. По информации главы ХОВА — ночью.
«По предварительным данным, обстрелы производились россиянами ЗРК С-300», — уточнили полицейские.
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Следователи на местах «прилетов» уже провели осмотры и собрали вещдоки.
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2022 в 10:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Больше всего от обстрелов пострадал Купянский район — по предварительным данным, его обстреляли ракетами из ЗРК С-300".