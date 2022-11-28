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Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины за сутки (фото)

Происшествия 10:20   28.11.2022
Оксана Горун
Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины за сутки (фото) Фото: ГУ НП в Харьковской области

Больше всего от обстрелов пострадал Купянский район — по предварительным данным, его обстреляли ракетами из ЗРК С-300.

«Повреждены частные дома и окна в многоэтажке в Купянском районе. Также зафиксировано попадание в учебное заведение. Пострадавших нет», — сообщили о последствиях в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Последствия обстрела Купянского района на Харьковщине 28 ноября
Фото: ГУ НП в Харьковской области

Обстрел произошел 27 ноября. По информации главы ХОВА — ночью.

Последствия обстрела Купянского района на Харьковщине 28 ноября 2
Фото: ГУ НП в Харьковской области

«По предварительным данным, обстрелы производились россиянами ЗРК С-300», — уточнили полицейские.

 

Последствия обстрела Купянского района на Харьковщине 28 ноября 3
Фото: ГУ НП в Харьковской области

  • Читайте также: На Купянском направлении враг от наступления перешел к обороне

    • Последствия обстрела Купянского района на Харьковщине 28 ноября 4
    Фото: ГУ НП в Харьковской области

    Следователи на местах «прилетов» уже провели осмотры и собрали вещдоки.

    Последствия обстрела Купянского района на Харьковщине 28 ноября 5
    Фото: ГУ НП в Харьковской области
    Последствия обстрела Купянского района на Харьковщине 28 ноября 6
    Фото: ГУ НП в Харьковской области
    Последствия обстрела Купянского района на Харьковщине 28 ноября 8
    Фото: ГУ НП в Харьковской области
    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 ноября 2022 в 10:20;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Больше всего от обстрелов пострадал Купянский район — по предварительным данным, его обстреляли ракетами из ЗРК С-300".