Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины за сутки (фото)

Больше всего от обстрелов пострадал Купянский район — по предварительным данным, его обстреляли ракетами из ЗРК С-300.

«Повреждены частные дома и окна в многоэтажке в Купянском районе. Также зафиксировано попадание в учебное заведение. Пострадавших нет», — сообщили о последствиях в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Обстрел произошел 27 ноября. По информации главы ХОВА — ночью.

«По предварительным данным, обстрелы производились россиянами ЗРК С-300», — уточнили полицейские.

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Следователи на местах «прилетов» уже провели осмотры и собрали вещдоки.