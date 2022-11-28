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Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу (фото)

Події 10:20   28.11.2022
Оксана Горун
Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу (фото) Фото: ГУ НП в Харківській області

Найбільше від обстрілів постраждав Куп’янський район – за попередніми даними, його обстріляли ракетами із ЗРК С-300.

“Пошкоджено приватні будинки та вікна у багатоповерхівці у Куп’янському районі. Також зафіксовано влучання до навчального закладу. Постраждалих немає”, – повідомили про наслідки у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наслідки обстрілу Куп'янського району на Харківщині 28 листопада

Обстріл стався 27 листопада. За інформацією голови ХОВА – уночі.

Наслідки обстрілу Куп'янського району на Харківщині 28 листопада 2

“За попередніми даними, обстріл проводився росіянами з ЗРК С-300”, – уточнили поліцейські.

 

Наслідки обстрілу Куп'янського району на Харківщині 28 листопада 3

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    • Наслідки обстрілу Куп'янського району на Харківщині 28 листопада 4

    Слідчі на місцях “прильотів” вже провели огляди та зібрали речові докази.

    Наслідки обстрілу Куп'янського району на Харківщині 28 листопада 5

    Наслідки обстрілу Куп'янського району на Харківщині 28 листопада 8

    Наслідки обстрілу Куп'янського району на Харківщині 28 листопада
    Фото: ГУ НП в Харківській області
    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2022 в 10:20;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найбільше від обстрілів постраждав Куп’янський район – за попередніми даними, його обстріляли ракетами із ЗРК С-300".