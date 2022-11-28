Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу (фото)

Найбільше від обстрілів постраждав Куп’янський район – за попередніми даними, його обстріляли ракетами із ЗРК С-300.

“Пошкоджено приватні будинки та вікна у багатоповерхівці у Куп’янському районі. Також зафіксовано влучання до навчального закладу. Постраждалих немає”, – повідомили про наслідки у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Обстріл стався 27 листопада. За інформацією голови ХОВА – уночі.

“За попередніми даними, обстріл проводився росіянами з ЗРК С-300”, – уточнили поліцейські.

Слідчі на місцях “прильотів” вже провели огляди та зібрали речові докази.