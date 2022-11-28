Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу (фото)
Фото: ГУ НП в Харківській області
Найбільше від обстрілів постраждав Куп’янський район – за попередніми даними, його обстріляли ракетами із ЗРК С-300.
“Пошкоджено приватні будинки та вікна у багатоповерхівці у Куп’янському районі. Також зафіксовано влучання до навчального закладу. Постраждалих немає”, – повідомили про наслідки у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Обстріл стався 27 листопада. За інформацією голови ХОВА – уночі.
“За попередніми даними, обстріл проводився росіянами з ЗРК С-300”, – уточнили поліцейські.
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Слідчі на місцях “прильотів” вже провели огляди та зібрали речові докази.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2022 в 10:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найбільше від обстрілів постраждав Куп’янський район – за попередніми даними, його обстріляли ракетами із ЗРК С-300".