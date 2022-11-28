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Росіяни обстріляли Харківщину С-300: пошкоджено будівлю ліцею – Синєгубов

Події 09:14   28.11.2022
Оксана Горун
Росіяни обстріляли Харківщину С-300: пошкоджено будівлю ліцею – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі російська армія вдарила ракетами із ЗРК С-300 по Куп’янському району.

“Близько півночі у с. Безмятежне внаслідок ракетного обстрілу ЗРК С-300 вибуховою хвилею пошкодило будівлю ліцею. Без постраждалих”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Також продовжились обстріли з артилерії. Удари постійно завдають по Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах.

“Є влучання у приватні домоволодіння”, – уточнив голова ХОВА.

  • Читайте також: По Куп’янську вдарили ракетами С-300, по Вовчанську – з артилерії (фото)

    • Він також нагадав про вчорашні НП в області – двоє чоловіків у різних районах підірвалися на російських боєприпасах. Обидва живі, але зазнали травм. Один – наступив на міну у власному дворі, другий – намагався зняти розтяжку в лісі.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2022 в 09:14;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі російська армія вдарила ракетами із ЗРК С-300 по Куп’янському району".