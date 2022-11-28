Росіяни обстріляли Харківщину С-300: пошкоджено будівлю ліцею – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі російська армія вдарила ракетами із ЗРК С-300 по Куп’янському району.

“Близько півночі у с. Безмятежне внаслідок ракетного обстрілу ЗРК С-300 вибуховою хвилею пошкодило будівлю ліцею. Без постраждалих”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Також продовжились обстріли з артилерії. Удари постійно завдають по Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах.

“Є влучання у приватні домоволодіння”, – уточнив голова ХОВА.

Він також нагадав про вчорашні НП в області – двоє чоловіків у різних районах підірвалися на російських боєприпасах. Обидва живі, але зазнали травм. Один – наступив на міну у власному дворі, другий – намагався зняти розтяжку в лісі.