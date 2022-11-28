Росіяни обстріляли Харківщину С-300: пошкоджено будівлю ліцею – Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі російська армія вдарила ракетами із ЗРК С-300 по Куп’янському району.
“Близько півночі у с. Безмятежне внаслідок ракетного обстрілу ЗРК С-300 вибуховою хвилею пошкодило будівлю ліцею. Без постраждалих”, – написав Синєгубов у телеграмі.
Також продовжились обстріли з артилерії. Удари постійно завдають по Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах.
“Є влучання у приватні домоволодіння”, – уточнив голова ХОВА.
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Він також нагадав про вчорашні НП в області – двоє чоловіків у різних районах підірвалися на російських боєприпасах. Обидва живі, але зазнали травм. Один – наступив на міну у власному дворі, другий – намагався зняти розтяжку в лісі.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2022 в 09:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі російська армія вдарила ракетами із ЗРК С-300 по Куп’янському району".