На Харківщині двоє чоловіків підірвалися на боєприпасах – поліція
Один із постраждалих наступив на міну у власному дворі, другий – намагався самостійно зняти розтяжку в лісопосадці на Харківщині.
“Трагедії сталися в селі Кочубеївка Дергачівської міської громади та селі Миколаївка Чугуївського району. Постраждалих доставлено до лікарні”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
У Кочубеївці 56-річний чоловік травмував ногу, наступивши у власному дворі на предмет, схожий на міну. А от у Миколаївці місцевий мешканець сам знайшов собі неприємності.
“Близько 15:25 до Чугуївського РУП надійшов виклик про травмування 62-річного мешканця Харківщини. Потерпілий розповів, що травму отримав при спробі зняти розтяжку в лісопосадці поблизу села Миколаївка”, – зазначили поліцейські.
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Нагадаємо, рятувальники наполегливо радять у разі виявлення підозрілих предметів не лише не чіпати їх самостійно, але навіть не говорити поруч по мобільному.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2022 в 21:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один із постраждалих наступив на міну у власному дворі, другий – намагався самостійно зняти розтяжку в лісопосадці на Харківщині".