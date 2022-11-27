На Харківщині двоє чоловіків підірвалися на боєприпасах – поліція

Один із постраждалих наступив на міну у власному дворі, другий – намагався самостійно зняти розтяжку в лісопосадці на Харківщині.

“Трагедії сталися в селі Кочубеївка Дергачівської міської громади та селі Миколаївка Чугуївського району. Постраждалих доставлено до лікарні”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

У Кочубеївці 56-річний чоловік травмував ногу, наступивши у власному дворі на предмет, схожий на міну. А от у Миколаївці місцевий мешканець сам знайшов собі неприємності.

“Близько 15:25 до Чугуївського РУП надійшов виклик про травмування 62-річного мешканця Харківщини. Потерпілий розповів, що травму отримав при спробі зняти розтяжку в лісопосадці поблизу села Миколаївка”, – зазначили поліцейські.

Нагадаємо, рятувальники наполегливо радять у разі виявлення підозрілих предметів не лише не чіпати їх самостійно, але навіть не говорити поруч по мобільному.