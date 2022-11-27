На Харьковщине двое мужчин подорвались на боеприпасах — полиция
Один из пострадавших наступил на мину в собственном дворе, второй — пытался самостоятельно снять растяжку в лесопосадке на Харьковщине.
«Трагедии произошли в селе Кочубеевка Дергачевского городской громады и селе Николаевка Чугуевского района. Пострадавшие доставлены в больницу», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В Кочубеевке 56-летний мужчина травмировал ногу, наступив в собственном дворе на предмет, похожий на мину. А вот в Николаевке местный житель сам нашел себе неприятности.
«Около 15:25 в Чугуевский РУП поступил вызов о травмировании 62-летнего жителя Харьковщины. Пострадавший рассказал, что травму получил при попытке снять растяжку в лесопосадке вблизи села Николаевка», — отметили полицейские.
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Напомним, спасатели настоятельно советуют в случае обнаружения подозрительных предметов не только не трогать их самостоятельно, но даже не говорить рядом по мобильному.
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2022 в 21:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один из пострадавших наступил на мину в собственном дворе, второй — пытался самостоятельно снять растяжку в лесопосадке на Харьковщине".