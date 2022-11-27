На Харьковщине двое мужчин подорвались на боеприпасах — полиция

Один из пострадавших наступил на мину в собственном дворе, второй — пытался самостоятельно снять растяжку в лесопосадке на Харьковщине.

«Трагедии произошли в селе Кочубеевка Дергачевского городской громады и селе Николаевка Чугуевского района. Пострадавшие доставлены в больницу», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В Кочубеевке 56-летний мужчина травмировал ногу, наступив в собственном дворе на предмет, похожий на мину. А вот в Николаевке местный житель сам нашел себе неприятности.

«Около 15:25 в Чугуевский РУП поступил вызов о травмировании 62-летнего жителя Харьковщины. Пострадавший рассказал, что травму получил при попытке снять растяжку в лесопосадке вблизи села Николаевка», — отметили полицейские.

Напомним, спасатели настоятельно советуют в случае обнаружения подозрительных предметов не только не трогать их самостоятельно, но даже не говорить рядом по мобильному.