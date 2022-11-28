Россияне обстреляли Харьковщину С-300: повреждено здание лицея — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ночью российская армия ударила ракетами из ЗРК С-300 по Купянскому району.

«Около полуночи в с. Безмятежное в результате ракетных обстрелов ЗРК С-300 взрывной волной повредило здание лицея. Без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

Также продолжились обстрелы из артиллерии. Удары постоянно наносят по Купянскому, Чугуевскому и Харьковскому районам.

«Есть попадания в частные домовладения», — уточнил глава ХОВА.

Он также напомнил о вчерашних ЧП в области — два мужчины в разных районах подорвались на российских боеприпасах. Оба живы, но получили травмы. Один — наступил на мину в собственном дворе, второй — пытался снять растяжку в лесу.