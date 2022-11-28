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Россияне обстреляли Харьковщину С-300: повреждено здание лицея — Синегубов

Происшествия 09:14   28.11.2022
Оксана Горун
Россияне обстреляли Харьковщину С-300: повреждено здание лицея — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ночью российская армия ударила ракетами из ЗРК С-300 по Купянскому району.

«Около полуночи в с. Безмятежное в результате ракетных обстрелов ЗРК С-300 взрывной волной повредило здание лицея. Без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

Также продолжились обстрелы из артиллерии. Удары постоянно наносят по Купянскому, Чугуевскому и Харьковскому районам.

«Есть попадания в частные домовладения», — уточнил глава ХОВА.

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    • Он также напомнил о вчерашних ЧП в области — два мужчины в разных районах подорвались на российских боеприпасах. Оба живы, но получили травмы. Один — наступил на мину в собственном дворе, второй — пытался снять растяжку в лесу.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 ноября 2022 в 09:14;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ночью российская армия ударила ракетами из ЗРК С-300 по Купянскому району".