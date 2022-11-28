В Чугуевском районе разрушены жилые дома, по Харьковскому палили из минометов
Под вражеские обстрелы на Харьковщине попали населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов, сообщили в прокуратуре.
«Военные ВС РФ обстреляли с. Симиновка Чугуевского района: есть разрушение жилого дома, автомобилей и хозяйственных построек, — отметили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры. — Сегодня утром вражеские войска также совершили минометные обстрелы с. Глубокое Харьковского района».
Под наиболее мощным обстрелом за сутки на Харьковщине оказался Купянский район. По нему российская армия ударила ракетами из ЗРК С-300. В селе Безмятежное взрывная волна повредила здание лицея. В самом Купянске повреждены жилые дома, в том числе — многоэтажные.
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На местах работают следователи и эксперты. По всем фактам начали досудебные расследования — за нарушение законов и обычаев войны.
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2022 в 12:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под вражеские обстрелы на Харьковщине попали населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов, сообщили в прокуратуре".