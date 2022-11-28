На Чугуївщині зруйновані будинки, по Харківському району палили з мінометів

Під ворожі обстріли на Харківщині потрапили населені пункти Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів, повідомили в прокуратурі.

“Військові ЗС РФ обстріляли с. Симинівка Чугуївського району: є руйнування житлового будинку, автомобілів та господарських споруд, – зазначили у прес-службі Харківської обласної прокуратури. – Сьогодні зранку ворожі війська також здійснили мінометні обстріли с. Глибоке Харківського району”.

Під найпотужнішим обстрілом за добу на Харківщині опинився Куп’янський район. По ньому російська армія вдарила ракетами із ЗРК С-300. У селі Безмятежне вибухова хвиля пошкодила будівлю ліцею. У самому Куп’янську пошкоджені житлові будинки, зокрема багатоповерхові.

На місцях працюють слідчі та експерти. За всіма фактами розпочали досудові розслідування – за порушення законів та звичаїв війни.