На Чугуївщині зруйновані будинки, по Харківському району палили з мінометів
Під ворожі обстріли на Харківщині потрапили населені пункти Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів, повідомили в прокуратурі.
“Військові ЗС РФ обстріляли с. Симинівка Чугуївського району: є руйнування житлового будинку, автомобілів та господарських споруд, – зазначили у прес-службі Харківської обласної прокуратури. – Сьогодні зранку ворожі війська також здійснили мінометні обстріли с. Глибоке Харківського району”.
Під найпотужнішим обстрілом за добу на Харківщині опинився Куп’янський район. По ньому російська армія вдарила ракетами із ЗРК С-300. У селі Безмятежне вибухова хвиля пошкодила будівлю ліцею. У самому Куп’янську пошкоджені житлові будинки, зокрема багатоповерхові.
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На місцях працюють слідчі та експерти. За всіма фактами розпочали досудові розслідування – за порушення законів та звичаїв війни.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2022 в 12:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під ворожі обстріли на Харківщині потрапили населені пункти Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів, повідомили в прокуратурі".