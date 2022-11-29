Если нет света. «Харьковоблэнерго» дало номера, чтобы узнать об отключении

АО «Харьковоблэнерго» информирует, по каким телефонам и ссылкам можно узнать об отключении услуги по вашему адресу.

В компании отметили, что ежедневно и круглосуточно работает колл-центр: (057) 34-24-413, (067) 23-40-413, (063) 05-40-413, (050) 05-40-413. Также в AppStore и Google Play можно загрузить мобильное приложение Харэнерго.

Кроме того, еженедельно на сайте АО «Харьковоблэнерго» (https://www.oblenergo.kharkov.ua) публикуют график почасовых отключений, но из-за еженедельных ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины российским агрессором почасовых графиков отключений бывает недостаточно.

«В этом случае вводятся специальные аварийные графики ограничений, чтобы избежать масштабных аварий и сбалансировать энергосеть страны. Они внедряются по указанию диспетчера НЭК «Укрэнерго» и применяются в экстренном режиме. Заранее оператор распределения, то есть «Облэнерго», не знает, будут ли введены аварийные отключения и сколько времени они продлятся», — сообщили в компании.