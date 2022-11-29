Отключения света: ограничения потребителей должны быть равномерными- Укрэнерго

Дефицит мощности в энергосистеме Украины еще вырос по сравнению с 28 ноября, сообщили в НЭК «Укрэнерго». На Харьковщине сейчас — аварийные отключения.

«По состоянию на 11:00 29 ноября производители электроэнергии обеспечивают 70% потребления электроэнергии в Украине. Дефицит мощности в настоящее время составляет 30%», — привели данные энергетики.



В Укрэнерго отметили, что причина роста дефицита мощности — в отключении блоков на нескольких электростанциях, которое произошло утром 28 ноября. Кроме того, из-за холодов растет энергопотребление. При этом энергетики среагировали на претензии потребителей (в том числе и жителей Харьковщины) по поводу неравномерности отключений, когда у один свет есть практически постоянно, а другие сидят без него сутками.

«Укрэнерго доводит до операторов систем распределения (облэнерго) лимиты потребления по каждой области, превышать которые нельзя. Графики отключений составляют и напрямую применяют облэнерго. При этом ограничения должны применяться равномерно между потребителями», — подчеркнули в НЭК.

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Напомним, мэры Лозовой и Первомайского 29 ноября утром сообщили о том, что города обесточены. При этом в Лозовой отключились даже котельные.