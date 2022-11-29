Live
  • Вторник 29.11.2022
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.3
    • 🟢

Отключения света: ограничения потребителей должны быть равномерными- Укрэнерго

Общество 11:15   29.11.2022
Оксана Горун
Отключения света: ограничения потребителей должны быть равномерными- Укрэнерго

Дефицит мощности в энергосистеме Украины еще вырос по сравнению с 28 ноября, сообщили в НЭК «Укрэнерго». На Харьковщине сейчас — аварийные отключения.

«По состоянию на 11:00 29 ноября производители электроэнергии обеспечивают 70% потребления электроэнергии в Украине. Дефицит мощности в настоящее время составляет 30%», — привели данные энергетики.

Ситуация в энергосистеме 29 ноября - информация Укрэнерго
В Укрэнерго отметили, что причина роста дефицита мощности — в отключении блоков на нескольких электростанциях, которое произошло утром 28 ноября. Кроме того, из-за холодов растет энергопотребление. При этом энергетики среагировали на претензии потребителей (в том числе и жителей Харьковщины) по поводу неравномерности отключений, когда у один свет есть практически постоянно, а другие сидят без него сутками.

«Укрэнерго доводит до операторов систем распределения (облэнерго) лимиты потребления по каждой области, превышать которые нельзя. Графики отключений составляют и напрямую применяют облэнерго. При этом ограничения должны применяться равномерно между потребителями», — подчеркнули в НЭК.

Читайте также: От чего зависят отключения света на Харьковщине и почему нет точного графика

Напомним, мэры Лозовой и Первомайского 29 ноября утром сообщили о том, что города обесточены. При этом в Лозовой отключились даже котельные.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

09:16
В Лозовой — аварийное отключение света, обесточены котельные — Зеленский
08:53
Свет отключат скоро и на неопределенный срок — мэр города на Харьковщине
18:55
Эвакуация из Харькова в случае длительного блэкаута неуместна — Терехов
18:30
В Коробочкино на Чугуевщине свет уже вернули, на очереди — еще два села
17:45
Терехов — о ситуации со светом, водой, отоплением и транспортом в Харькове

  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Отключения света: ограничения потребителей должны быть равномерными- Укрэнерго»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 29 ноября 2022 в 11:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дефицит мощности в энергосистеме Украины еще вырос по сравнению с 28 ноября, сообщили в НЭК «Укрэнерго». На Харьковщине сейчас — аварийные отключения".