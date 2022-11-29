Відключення світла: обмеження споживачів мають бути рівномірними – Укренерго

Дефіцит потужності в енергосистемі України ще зріс у порівнянні з 28 листопада, повідомили у НЕК “Укренерго”. На Харківщині зараз – аварійні відключення.

“Станом на 11:00 29 листопада виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності зараз становить 30%”, – навели дані енергетики.



В Укренерго зазначили, що причина зростання дефіциту потужності – у відключенні блоків на кількох електростанціях, яке сталося вранці 28 листопада. Крім того, через холод зростає енергоспоживання. При цьому енергетики зреагували на претензії споживачів (зокрема й мешканців Харківщини) щодо нерівномірності відключень, коли в одних світло є практично постійно, а інші сидять без нього цілодобово.

“Укренерго доводить до операторів систем розподілу (обленерго) ліміти споживання по кожній області, перевищувати які не можна. Графіки відключень складають і безпосередньо застосовують обленерго. При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами”, – наголосили в НЕК.

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Нагадаємо, мери Лозової та Первомайського 29 листопада вранці повідомили про те, що міста знеструмлені. При цьому у Лозовій відключилися навіть котельні.