Відключення світла: обмеження споживачів мають бути рівномірними – Укренерго
Дефіцит потужності в енергосистемі України ще зріс у порівнянні з 28 листопада, повідомили у НЕК “Укренерго”. На Харківщині зараз – аварійні відключення.
“Станом на 11:00 29 листопада виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності зараз становить 30%”, – навели дані енергетики.
В Укренерго зазначили, що причина зростання дефіциту потужності – у відключенні блоків на кількох електростанціях, яке сталося вранці 28 листопада. Крім того, через холод зростає енергоспоживання. При цьому енергетики зреагували на претензії споживачів (зокрема й мешканців Харківщини) щодо нерівномірності відключень, коли в одних світло є практично постійно, а інші сидять без нього цілодобово.
“Укренерго доводить до операторів систем розподілу (обленерго) ліміти споживання по кожній області, перевищувати які не можна. Графіки відключень складають і безпосередньо застосовують обленерго. При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами”, – наголосили в НЕК.
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Нагадаємо, мери Лозової та Первомайського 29 листопада вранці повідомили про те, що міста знеструмлені. При цьому у Лозовій відключилися навіть котельні.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2022 в 11:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дефіцит потужності в енергосистемі України ще зріс у порівнянні з 28 листопада, повідомили у НЕК “Укренерго”. На Харківщині зараз – аварійні відключення".